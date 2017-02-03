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День за днём с «Арктик-ТВ»03.02.17 13:30

Москва и Питер лишились двух тонн крабов

В посёлке Ура-Губа Мурманской области пограничники задержали группу лиц, которая на территории населенного пункта организовала подпольное производство продукции из камчатского краба. Расфасованный по брикетам и коробкам товар, дельцы хранили недалеко от незаконной фабрики, впрочем, назвать место, где обрабатывали морепродукты промышленным объектом, сложно. Все процедуры по приготовлению выполнялись в удручающих санитарных условиях.

Незаконная фабрика по переработке мяса камчатского краба располагалась в одном из строений на территории посёлка Ура-Губа. Населенный пункт, удачно расположенный на берегу залива, излюбленное место браконьеров. Это уже не первый случай, когда пограничники обнаруживают здесь подпольные предприятия. Например, в прошлом году сотрудники органов правопорядка задержали банду, поставляющую живых ракообразных на столичный рынок.

Во время последнего задержания в цехе работало несколько человек. Трудились переработчики, мягко говоря, в антисанитарных условиях. Тоже можно сказать и об условиях хранения продукции: часть ещё не обработанных крабов была просто свалена на полу. Вероятный владелец незаконного производства, наличие оборудования и холодильников на своей территории, объяснил просто: «Весы мои. У меня здесь катер, я занимаюсь тем, что хожу весной в море и ловлю рыбу, а так же занимаюсь сбором ягод. Пакеты, в которых крабы расфасованы, не мои, я даже не знаю, что там лежит».

Ловить крабов нельзя, но они пользуются устойчивым спросом и на местном, и на рынках крупных городов России. Поэтому каждый год находится немало желающих заработать на дарах моря. Дельцов не страшат ни большие штрафы, ни уголовная ответственность.

На месте происшествия силовики обнаружили около 2 тонн крабов рыночной стоимостью более 2 миллионов рублей. Следствие по делу продолжается.

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