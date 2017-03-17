Мурманчан приглашают отметить День воссоединения Крыма и города-героя Севастополя с Россией

Мероприятия развернутся в сквере на площади Пять Углов. Праздничный концерт с участием творческих коллективов заполярного центра и области начнётся в 14 часов.

На 15.40 запланирован флешмоб «Крым – Россия, навсегда!», в котором смогут принять участие все желающие. Финалом праздника станет коллективное исполнение песни, в небо полетят шары цветов российского триколора. С 13 часов и до шести вечера будут работать торговые ряды, где гости праздника смогут приобрести сувениры, горячий чай и выпечку. В честь годовщины значимого события в Севастополь и Симферополь были оправлены книги о Мурманске с тёплыми пожеланиями от первых лиц города.

- Два года назад был в Севастополе, как раз в эти самые дни, - вспоминает Евгений Суханов, депутат Совета депутатов г.Мурманска. - Я видел радостные лица взрослых и детей, шёл по праздничным улицам Севастополя. Слышал, как с площади Нахимова и графской пристани гремит «Россия, мы вместе!» И я ещё раз убеждаюсь во мнении, что всё это было сделано не зря. Это было сделано не ради каких-то политических конъюнктур, а ради тех людей, которые живут в Крыму в мире и счастье. И счастье своё они хотят видеть именно вместе с нами, вместе с Россией. С праздником, дорогие друзья! Ждём вас завтра в 14 часов здесь, на центральной площади города-героя Мурманска.