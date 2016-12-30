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День за днём с «Арктик-ТВ»30.12.16 13:30

Мурманчане собираются активно провести новогодние каникулы

В новогодние праздники сидеть в четырёх стенах мурманчанам не придётся. На протяжении всех выходных в столице Заполярья продолжат работу спортивные центры, стадионы и бассейны. Кроме того, будут открыты арт-центры, молодёжные клубы и другие организации, которые обеспечат досуг отдыхающим горожанам.

Уже со второго января двери откроет бассейн спорткомплекса «Авангард». Кроме того, работать будут стадионы «Льдинка» и «Юность». Катание на коньках на них будет бесплатным. Все праздничные дни проработают спортивные школы, однако открываться они будут лишь во второй половине дня. Также катки для всех будут работать на Центральном стадионе Мурманска и стадионе «Строитель». А любители экстрима смогут заняться любимым хобби на Мурманских лыжных склонах.

- Спешу обрадовать всех любителей лыжных прогулок: на спорткомплексе «Снежинка», начиная со второго января, в 16 часов будет включаться искусственное освещение, - рассказала Ирина Андреева, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска.

- Полярная ночь превратится в светлый и яркий день. Автобусы будут ходить на спорткомплекс «Снежинка» с 4 января, проезд в них бесплатный. Приглашаю всех на лыжные трассы.

Кроме того, в новогодние праздники будут работать молодёжные центры и Дом молодёжи. В арт-студии на улице Маклакова, 25 в течение выходных пройдёт несколько мастер-классов. Его посетители научатся декорировать новогодние свечи, делать открытки и обереги. Центр гражданско-патриотического воспитания ждёт мурманчан на мастер-класс по силовым видам спорта 4 января. А 6 января в молодёжных центрах начнут проводить рождественские вечера.

- Дом молодёжи активно занимается подготовкой к фестивалю, который пройдёт в Сочи. Это фестиваль команд КВН, - рассказала Татьяна Печкарёва, председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска. - Сегодня ребята из команд «Морская академия» и «Сборная города Мурманска» активно готовятся к участию к этому фестивалю. Но, тем не менее, двери Дома молодёжи тоже открыты и его сотрудники подготовили семейный фестиваль для родителей, детишек, бабушек и дедушек, который состоится 6 января с 12 до 15 часов в сквере на улице Зои Космодемьянской.

Таким образом, уверены представители городской администрации, каждый житель Мурманска сумеет найти себе занятие по душе.

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