Мурманчанин был задержан во время сбыта гашиша массой более 3 граммов

Лишение свободы вплоть до пожизненного – такое наказание грозит за хранение и распространение наркотических средств. Все чаще задержанными становятся наркозависимые северяне, так как потребность в очередной дозе и отсутствие финансов толкают их на кривую дорожку.

76 кг наркотиков изъяли правоохранители региона за 2016 год, 17 процентов из них составляют гашиш. Именно его пытался продать 27-летний мурманчанин. Будучи наркозависимым, молодой человек пошёл на преступление, чтобы получить очередную дозу. Сейчас он задержан, полиция устанавливает наркодилеров, которые вовлекли ранее несудимого молодого человека в незаконную деятельность.

- В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в сбыте наркотика в подъезде жилого дома, - Никита Половнев, старший референт ОИиОС УМВД России по Мурманской области. - Экспертом установлено, что мурманчанин сбыл гашиш массой более 3 граммов.