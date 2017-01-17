Мурманчанина насторожил подозрительный автомобиль во дворе

Полицейские Мурманска проводят проверку по факту сообщения о заложенном взрывном устройстве в автомобиле.

Звонок поступил в полицию 16 января днём, в 12.30. Неизвестный сообщил, что во дворе дома № 9 по ул. Гагарина с нарушением Правил дорожного движения припаркован автомобиль марки «Опель». Но эта информация не подтвердилась. Спустя некоторое время мужчина вновь позвонил в полицию и сообщил, что в данном автомобиле, возможно, находится взрывное устройство…

Ближайшая территория была оцеплена, людей из жилого дома эвакуировали. В ходе осмотра машины кинологом со служебной собакой, взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено. Звонивший в ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен и доставлен в отдел полиции № 3.

По данному факту проводится проверка.