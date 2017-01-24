День за днём с «Арктик-ТВ»24.01.17 19:30
Мурманчанку смерть настигла в поликлинике
В холле первой поликлиники Мурманска на улице Шмидта умерла мурманчанка 1952 года рождения.
По словам очевидцев, женщина стояла возле регистратуры, внезапно ей стало плохо, сообщает СУ СКР по Мурманской области. Приехавшая бригада скорой помощи пыталась реанимировать пенсионерку, но безуспешно – женщина скончалась.
В настоящее время ее личность установлена. Причина смерти устанавливается.
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