Мурманчанку, воспитывающую дочь, уволили с работы за то, что она высадила из автобуса школьницу

Сотрудники регионального Следственного комитета начали проверку на мурманском предприятии «Электротранспорт». Это связано с инцидентом, произошедшим на этой неделе. Вечером 25 января кондуктор в автобусе на маршруте № 18 высадила учащуюся четвертого класса, так как у неё не было печати учебного заведения на проездном.

Как пояснил руководитель предприятия Сергей Коробков, этот факт действительно был. В связи с этим сегодня кондуктор, допустившая оплошность, работала последний день. Согласно внутренней документации, при льготном проезде в общественном транспорте у несовершеннолетних при наличии проездного должна стоять на нём печать учебного заведения, или прилагаться справка из школы. Если всё это отсутствует, то кондуктор обязана позвонить родителям ребёнка, потом вызывать полицейских, которые и должны разбираться с безбилетниками. Но ни в коем случае не предлагать покинуть салон.

Ученица вышла, но тут же пересела на другой транспорт. Отследить это сейчас возможно, так как все школьные карты чипированы, но степень вины кондуктора никто не отменяет.

- У кондуктора тоже есть ребёнок, она одна его воспитывает, - рассказал Сергей Коробков, генеральный директор АО ««Электротранспорт», - поэтому мне было очень серьёзно принимать такое решение. Она фактически лишилась заработка. Она рыдала, просила месяц поработать, это серьёзная ситуация. Но учитывая, что нарушено всё то, о чем мы говорили, она сегодня отрабатывает последний день. Она за это наказана. Единственно непонятно то, какая статья при увольнении будет принята, так как ей действительно дальше будет тяжело жить.