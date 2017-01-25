Мурманск готовится к проведению 83-го Праздника Севера и 57-го Праздника Севера учащихся

Одно из самых масштабных и символичных мероприятий Заполярья - на старте. В правительстве состоялось первое заседание организационного комитета 83-го Праздника Севера и 57-го Праздника Севера учащихся. На этот раз его возглавил Алексей Тюкавин.

Праздник Севера стал спортивным символом Заполярья. Масштабный проект объединил ценителей различных видов спорта. В народе этот праздник спорта получил название Полярной Олимпиады, а популярностью он пользуется уже далеко за пределами Кольского полуострова. К организации подходят тщательно, в состав оргкомитета вошли представители различных ведомств, которые отвечают за обслуживание, сертификацию, охрану и подготовку объектов праздника.

- С каждым годом у нас увеличивается количество спортивных соревнований, они становятся более разнообразными, поэтому считаю, что это мероприятие становится уже более высокого уровня, - отметил Алексей Тюкавин, первый заместитель губернатора Мурманской области, возглавляющий оргкомитет Праздника Севера.

Структура оргкомитета в этом году немного поменялась, сегодня он представлен двумя рабочими группами: одна отвечает за подготовку и проведение 83-го праздника Севера. Её возглавил Григорий Стратий, вторая – за 57-ой Праздник Севера учащихся под руководством Инны Погребняк.

На обсуждение первого заседания оргкомитета вынесены самые важные вопросы: утверждён состав рабочих групп, согласованы даты и места открытия – 17 марта на площади Пять Углов… и закрытия праздника – 2 апреля его завершит 44-ый лыжный марафон в Долине Уюта.

- Программа Праздника Севера традиционно формируется из базовых олимпийских видов спорта, многие мероприятия согласовываются со временем чемпионатов России, - отметила Светлана Наумова, председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области.

Помимо традиционных лыжных соревнований, в программу включены забеги на оленьих упряжках, хоккей, видсерфинг, сноукайтинг, зимнее плавание. Также в этот период состоится финал Всероссийских соревнований по биатлону на кубок Анны Богалий. Впервые в этом году пройдут два лыжных марафона: 1 апреля – по программе «Euroloppet» – рейтинга марафонов Европы и Кубка лыжных марафонов России «Russialoppet» в свободном стиле. В мероприятия регионального этапа праздника для учащихся, которые пройдут в Мончегорске, Оленегорске, Кандалакшском и Ловозёрском районах, в 13-й раз включены соревнования по лыжным гонкам и снегоступингу для деток с ограниченными возможностями.

Ознакомиться с положениями и программой 83-го традиционного Праздника Севера можно на интернет-ресурсе областного спорткомитета