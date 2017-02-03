Мурманск и Заполярье чтят своих героев

Имена ветеранов, их образы запечатлены в названиях улиц и памятных объектах. Открываются новые, а устаревшие реконструируются. Сегодня очередь дошла до памятной доски Михаилу Ивченко. Её обещают реставрировать уже к середине февраля.

Его именем названы улицы в Красноярске, Полярном и Мурманске. Снайпер, участник боёв на Карельском фронте, Герой Советского Союза Михаил Ивченко известен своим подвигом в первый день Петсамо - Киркинесской операции. Он сумел приблизиться к дзоту, из которого вёлся пулеметный огонь, метнуть в него гранату, а когда обстрел возобновился, закрыл амбразуру своим телом.

Памятная доска Михаилу Ивченко на одноименной улице после реконструкции вернётся на свое место уже 17 февраля.

- Работа уже входит в завершающую стадию, - рассказывает Александр Арсентьев, скульптор. - Сейчас создаю модель из глины. Это самая творческая, самая сложная работа, в том плане, что нужно поймать именно его характер, черты лица.

Сложная задача даже для опытного скульптора – фотографий военных времён мало, а из того, что сохранилось в архивах краеведческого музе, нечеткие изображения. Шаг за шагом, мазок за мазком – месяц работы, глиняный барельеф готов, затем перевод модели в мрамор. Так руками Александра Арсентьева родились бюст Героя России Тимура Апакидзе, скульптуры в Долине Славы.

- Мы планируем обновить памятную доску Юрию Гагарину, Подстаницкому, - рассказал Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Ведётся работа, чтобы в Мурманске была памятная доска Зое Космодемьянской, прорабатывается вопрос об организации зелёной зоны и установке бюста Александра Шабалина.