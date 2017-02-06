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День за днём с «Арктик-ТВ»06.02.17 19:30

Мурманск присоединился к патриотической акции «Письмо победы»

Одними из первых в городе-герое свои благодарности участникам Великой Отечественной войны выразят ученики Мурманского международного лицея, в стенах которого прошла презентация проекта и небольшое награждение лицеистов, участвовавших в поздравлении ветеранов блокадного Ленинграда 27 января.

27 января ученики лицея участвовали в поздравлении ветеранов блокадного Ленинграда. Они читали стихи и не могли сдержать эмоций. Выступление Юлии Каратаевой запомнилось особенно, казалось, что девушка переживает те страшные события. Организаторы встречи посчитали, что такие сильные чувства должны быть поощрены.

- Спасибо тебе ещё раз, ты нашла в себе силы и просчитала стихотворение, - отметил Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. – Юленька, прими в дар от блокадников, от Совета депутатов города Мурманска подарок - символ города. Пусть он приносит тебе успех во всех начинаниях. Оставайся молодой, энергичной, а самое главное, неравнодушной.

Представители городского Совета депутатов и комитета по образования пришли к воспитанникам учебного заведения, чтобы рассказать о начале акции «Письмо победы». Главная задача учеников, как и в случае с проектом «Бессмертный полк», вспомнить своих дедушек и бабушек – участников войны и написать им послание. Тем самым выразить почтение и благодарность воинам Отечественной войны.

- Эти письма все образовательные учреждения города будут предоставлять в жюри конкурса. По итогам проведения акции мы составим электронную презентацию, которую мы представим на торжественной церемонии подведения итогов, - рассказал об особенностях акции Лариса Клименок, главный специалист комитета по образованию администрации г.Мурманска.

Акция «Письмо победы» проводится по всей стране среди школьников и студентов. В прошлом году в ней приняло участие более 27 тысяч человек. В Мурманске итоги подведут перед Днём Победы, в начале мая. 

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