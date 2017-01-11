Мурманск продолжают очищать от снега, автолюбителей просят не оставлять свой транспорт вдоль дорог

С 23 часов 12 января до 8 часов 13 января техника будет работать на следующих участках областного центра: на Кольском проспекте - от проспекта Кирова до улицы Морская (нечётная сторона), на проспекте Кирова - от Полярной дивизии до улицы Марата (с обеих сторон). В Октябрьском округе в это же время грейдеры пройдут по улицам Фролова и Гвардейская, в Ленинском округе – по Нижней привокзальной площади и улице Павлика Морозова (от Героев-североморцев до Свердлова).