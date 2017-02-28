Мурманская область – привлекательный регион для инвесторов

В рамках инвестиционного форума, который проходит в Сочи, состоялось пленарное заседание, основной темой которого стала – «Инвестиции в России и точки роста регионов». Участниками его стали бизнесмены, главы госкорпораций и руководители регионов. Делегацию Мурманской области возглавила губернатор региона Марина Ковтун.

Премьер-министр Дмитрий Медведев на пленарном заседании приоритетными целями наметил рост экономики, улучшение благосостояния граждан и развитие регионов. Он призвал быть активнее с инвесторами.

Мурманская область в этом направлении уже активно работает, например, объём преференций, предоставленный инвесторам в 2016 году составил более 600 миллионов рублей. Реализация этих инвестпроектов по прошествии времени принесёт Заполярью весомый результат. Стимулирующим фактором для притока денег в регион является процедура выделения земельных участков без конкурса для инвесторов. Этот порядок был разработан и утверждён ещё в 2015 году. Двухлетние налоговые каникулы для малого и частного бизнеса тоже являются важным фактором для развития бизнеса на Кольском полуострове.

- Двенадцать инвестсоглашений с общим объёмом финансирования более девяноста миллиардов рублей вошли в проекты, которые будут реализованы на Кольском полуострове, - отметила Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Надо сказать, что мы особый регион, мы находимся в Арктической зоне, поэтому многие правила или приёмы, механизмы, которые действуют для других субъектов Российской Федерации, для нас они действуют с некоторой оговоркой. У нас есть элемент северного удорожания, мы должны и это учитывать, поэтому мы делаем акцент на поддержку традиционных, базовых наших отраслей, развиваем наши конкурентные преимущества.