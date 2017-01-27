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День за днём с «Арктик-ТВ»27.01.17 19:30

Мурманская область готовится к подъёму затонувших судов в акватории Кольского залива

Дно и побережье Кольского залива очистят от опасного мусора. В первую очередь, речь идёт о судах и их частей, затонувших или брошенных ещё во времена СССР. Работа в этом направлении велась более трёх лет. И вот, наконец, первый проект готов и будет реализован до конца года. Подробности рассказали на заседании правительства области.

Самый опасный объект – китобойное судно «Териберка», затонувшее в1993 году. Предположительно на его борту находилось около 50 тонн топлива. Однако начнут не с него. Первым делом со дна Кольского залива поднимут остовы судов в районе губы Ретинская.

- Сейчас разработан проект подъёма, документы, скорее всего, в первых числах февраля будут переданы на государственную экологическую экспертизу с тем, чтобы получить официальное разрешение на проведение этих работ, - доложил Владимир Хандобин, руководитель проектного офиса «Ликвидация ядерного наследия Арктики» ФГУП «РосРАО».

Прежде чем приступить к практической стадии, была проделана большая работа: акваторию и побережье тщательно обследовали с помощью техники, на глубине до 20 метров уточнение проводили водолазы. Результат – 52 затонувших объекта и 50 на суше. По-прежнему предстоит решить ещё ряд вопросов. Например, определить собственника брошенного имущества. Ведь одна операция по поднятию громоздких и тяжелых конструкций оценивается в десятки, а то и в сотни миллионов рублей.

- В соответствии с законодательством владелец судна обязан за свои средства поднять судно, - поясняет Эльвира Макарова, министр природных ресурсов и экологии Мурманской области. - Как правило, эти работы затратные, поэтому очень серьёзная работа будет вестись в определении собственников. На сегодняшний день по многим объектам собственник не определён.

Поскольку Кольский залив – объект федеральной собственности, к ликвидации бесхозных свалок будут привлекаться средства из федерального центра. Ещё один вопрос, до конца не отработанный, что делать с поднятыми судами? Предполагается разрезать их на части, лом продавать и возвращать средства в бюджет.

В целях финансовой экономии подниматься будут не все металлоконструкции. Те, что не представляют экологической и навигационной опасности и находятся на большой глубине, останутся на своём месте.

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