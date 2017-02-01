Мурманская область из федерального центра получила деньги на развитие рыбоводческих хозяйств

Аквакультуру в Заполярье в 2017 году планируется поддержать на сумму более 112 миллионов рублей.

Всего правительство Российской Федерации выделило 372,5 миллиона рублей. Эти деньги распределили между бюджетами шести субъектов Федерации на софинансирование расходных обязательств, связанных с возмещением части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводства) и товарного осетроводства.

Мурманской области досталась сумма в 112 миллионов 165 тысяч рублей. Средства предоставляются в рамках подпрограммы «Развитие аквакультуры» государственной программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса». В этом году денег на поддержку рыбоводческих хозяйств выделено больше, чем годом ранее. В 2016 на эти цели было потрачено 348,7 миллиона рублей.