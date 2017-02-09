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День за днём с «Арктик-ТВ»09.02.17 19:30

Мурманские экологи собирают макулатуру с большим удовольствием

Вторсырью – новую жизнь! Мурманские экологи из организации «Природа и молодёжь» объявили первый в этом году общегородской сбор макулатуры. Ведь 100 килограмм старой бумаги могут спасти одно живое дерево.

Мурманская «Природа и молодёжь» вот уже 15 лет принимает самое активное участие в жизни региона. Помимо просветительской деятельности активисты собирают отработанные батарейки, старые ртутные лампы. А несколько лет назад всерьёз принялись за сбор макулатуры и, как оказалось, у горожан просыпается экологическое сознание.

- Далеко не все просто знают о том, что есть такая возможность. Многие и не знают, что можно раздельно собирать отходы у себя дома, - говорит Алексей Захаренко,  руководитель общественной экологической организации «Природа и молодёжь». - Но мало у кого есть такая возможность, поэтому люди выкидывают бумагу.

Только за прошлый 2016 год волонтеры «ПиМа» отправили на переработку 10 тонн собранной макулатуры. Картон, глянец, газеты, книги. Бумагу ждут в любом количестве, ограничения  существуют лишь к состоянию вторсырья. 

- Но  мы не принимаем горелую бумагу, испачканную какими-то красками, маслами, - поясняет Дарья Матвеенкова, член общественной экологической организации «Природа и молодёжь». - Нельзя приносить коробки из-под пищи, пиццы, например. Нельзя втулки из-под туалетной бумаги, лотки из под яиц, чеки, салфетки, бумажные полотенца. Это уже было сделано из переработанного сырья.

Макулатуру ждут в офисе «Природы и молодёжь» каждое воскресенье - с 15 до 18 часов. Экологи располагаются по адресу : проспект Кольский, 110а, 3-й этаж, кабинет 331. 

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