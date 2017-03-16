Мурманские городские коммунальные службы начали готовиться к весенним паводкам

Специалисты работают в каждом районе города. Например, сегодня рабочие чистили от снега лестницу, ведущую от колледжа искусив к школе № 1.

Такие меры приняты для того, чтобы сооружение, которым ежедневно пользуются сотни жителей города, не затопило, а предпосылки к этому уже есть. Зимой выпала рекордная норма осадков, лестницу регулярно чистили, а снег откидывали на зелёную зону. Спрессованная масса уже начала проседать и таять, внизу с одной из сторон уже образовалась довольно приличная лужа, которую пока ещё можно обойти стороной, не промочив ноги.

В администрации города подготовили проект постановления по пропуску паводковых вод, сейчас он проходит стадию согласования. Согласно документу, объём работ по контролю гидротехнических сооружений будет значительным. Всё это делается с единственной целью, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций и подтоплений. Будут ли действия коммунальщиков результативными, жители города узнают уже ближайшее время, так как по прогнозу синоптиков, морозов в течение недели не будет, столбик термометра всё чаще будет подниматься выше ноля.

- В преддверии периода паводков основная задача нашего предприятия – освободить лотки, чтобы обеспечить работу водопропускной системы в нормальном рабочем состоянии, - говорит Станислав Ланин, директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства». - Все рабочие сейчас заняты на выполнении данного задания. Лестницы, которые находятся у нас на облуживании, в 90 процентов случаев находятся в нормативном состоянии. А то, что было не доработано, мы сейчас сделаем.