Мурманские КВНщики готовятся к походу на Казань

Сессии закончились, пора интеллектуально пошутить. Мурманских студентов приглашают принять участие в региональной лиге КВН. Она стартует 11 марта.

По итогу игр в Сочи, которые состоялись в январе, ребята из команды «Морская академия» прошли во второй тур. Для них это значимо, так как за всю историю игр КВН такого результата Мурманск достигает только второй раз. Далее – первая лига международного союза КВН в Казани. Ответственность большая, поэтому и подготовка идёт серьёзная.

- Чем будем покорять Казань? Будем брать колоритом! – считает Егор Лукьянович, член команды КВН «Морская академия». - Мурманск напрямую ассоциируется с моряками. Темы для нас должны быть о морских традициях. Будем не то что давить на это, но это то, что будет отличать нас от других команд.

Учеба учебой, а юмор по расписанию. А в заполярной столице тем временем стартует региональная мурманская лига Международного союза КВН сезона 2017 года. Команды, желающие принять участие в играх, могут подать заявку не позднее 20 февраля. Подать список участников можно либо в Дом молодёжи на улице Орликовой, 3, либо на адрес электронной почты: murmanliga@mail.ru

- Мы столкнулись с тем, что некоторые команды чуть побаиваются заявиться в нашу лигу в силу того, что по общим отзывам предыдущий сезон для нас сложился очень хорошо и мы показали высокий уровень игр, - отмечает Алексей Шамов, руководитель региональной мурманской лиги КВН. - Сейчас мы пытаемся преодолеть некий барьер и даже в какой-то степени уговариваем команды, чтобы ребята не бойтесь. Приходите к нам, всё будет хорошо.

Подготовка команд осуществляется под руководством старших КВНщиков – участников «Сборной города Мурманска».

11 марта фестиваль региональной лиги пройдёт в Кировке. Команда-победитель в качестве приза получит оплачиваемую поездку в Сочи на «КиВиН-2018».