Мурманские полицейские борются с пиратской продукцией

Сотрудникам правоохранительных органов г.Мурманска поступила информация о том, что в торговой точке в Октябрьском округе осуществляется торговля DVD-дисками, имеющими признаки подделки .

Как рассказал «Арктик-ТВ» Сергей Данюк, старший инспектор ООПАЗ УМВД России по Мурманской области, по данному факту сотрудники полиции провели проверку, в результате которой выявили в реализации данной торговой точки 180 дисков с признаками контрафактности.

Документы на данную продукцию у продавца отсутствовали. Диски были изъяты полицейскими из незаконного оборота и приобщены к материалам производства об административном правонарушении.

По решению суда пиратские диски могут быть уничтожены.

В отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, владельца торговой точки может ожидать крупный денежный штраф с конфискацией незаконной продукции.