Мурманские полицейские хорошо умеют задерживать пикетчиков, но плохо готовят материалы для суда

Сегодня в Октябрьском суде г.Мурманска состоялось продолжение вчерашнего задержания участников уличного пикета в сквере около улицы Ленинградская. Напомним, вчера по подозрению в нарушении организации публичных мероприятий в отделение полиции были доставлены активисты, которые организовали акцию памяти убитых антифашистов.

19 января – восемь лет назад – в центре Москвы радикальными националистами были убиты адвокат Станислав Маркелов и журналистка «Новой газеты» Настя Бабурова. В Мурманске, как и во многих других городах России, в этот день вспоминали погибших. Правда, финал акции в столице Заполярья завершился в отделении полиции.

Сегодня в 14 часов в Октябрьском суде должно было состояться заседание, на котором предполагалось определить степень вины организатора пикета Татьяны Кульбакиной. Но вердикт так и не был вынесен, так как материалы административного дела в отношении подозреваемой были возвращены сотрудникам правоохранительных органов.

- Мы полагаем, что сотрудники полиции не смогли составить протокол и оформить материалы дела таким образом, чтобы оно могла поступить на рассмотрение суду, - сообщил журналистам Александр Передрук, юрист. - Срок давности по этому виду нарушений составляет один год, поэтому в течение года у сотрудников полиции есть шанс научиться составлять административные протоколы и обвинить Кульбакину в совершении административного правонарушения.