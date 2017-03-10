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День за днём с «Арктик-ТВ»10.03.17 13:30

Мурманские школы шагают в ногу со временем

Только за прошлый год было закуплено более 104 тысяч учебников, заменено оборудование на пищеблоках на сумму, превышающую 10 миллионов рублей. Яркий пример – школа № 57 на улице Сафонова в Мурманске. Здесь обновление затронуло класс музыки, медицинский кабинет и пищеблок.

Что такое пароконвектомат, знает не каждая домохозяйка, а в столовой  мурманской школы № 57 без него уже никак. По словам поваров, этот чудо-прибор заменяет сразу несколько видов оборудования, но что самое главное – позволяет приготовить блюдо с максимальной пользой для здоровья. Впрочем, эта техника лишь одна из новинок. Водонагреватель, слайсер, формовочная машина – сегодня они часть любой школьной столовки. 

- В музыкальном классе оборудование мы тоже обновили, - рассказывает Виталий Потемкин, директор школы № 57 (г.Мурманск). - У нас теперь есть электронное пианино, гитару мы купили, которая подключается к усилителю. Я думаю, это современно, это интересно для наших учеников. Помимо этого кабинет музыки укомплектован компьютерной техникой: большая плазменная панель стоит, поэтому уроки музыки у нас проходят  очень интересно. Поэтому и педагог доволен, и счастливы все.

Современное оборудование в школе – не разовая закупка, а часть постоянного процесса. Наряду с текущими ремонтами в период подготовки к новому учебному году  продолжается обновление материально-технической базы учебного заведения. Только за 2016  год новое оборудование и мебель получили более 15 образовательных учреждений.  

-  В дошкольных образовательных учреждениях технологическое оборудование на пищеблоках было заменено на сумму, превышающую 10 миллионов рублей, - отмечает Василий Андрианов, председатель комитета по образованию администрации г.Мурманска. - Постоянно у нас обновляется посуда в ДОУ и в школах. Общий объём затрат на эти мероприятия превысил 3 миллиона рублей.

Отдельная статья расходов – учебники. Отчасти их приобретение связано с внедрением новых образовательных стандартов второго поколения. В 2016 году было закуплено более 104 тысяч книг. Постепенно меняют и мебель. Школа  № 57 – не исключение. Казалось бы, чего ещё желать?  Но мечта у руководства всё-таки есть – современный электронный тир для ребят в класс ОБЖ. И в скором времени эта мечта сбудется.

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