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День за днём с «Арктик-ТВ»26.01.17 19:30

Мурманские улицы убирают от снега под присмотром полиции

Асфальт на дорогах в январе - Управление дорожного хозяйства показало, как нужно убирать снег в городе. Два трактора, снегопогрузчик и несколько самосвалов смогли очистить улицу Егорова до бордюрных камней, несмотря на то, что уборке активно мешали безответственные водители.

Пока погрузчик наполняет кузов самосвала собранным с обочин снегом, трактор со специальным отбойником скалывает с дороги лёд. Дорожная техника чистит полотно улицы Егорова до асфальта. И это не единственная улица, которую рабочие за январь привели в порядок. С начала месяца с территории города вывезено более 200 тысяч кубометров снега. И машины, и люди работают круглосуточно. Для того чтобы очистить улицы качественно, их на время перекрывают.

- Улица перекрыта полностью для движения автомобилистов, - поясняет Максим Васильев, заместитель директора муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства». - Хочется особо отметить работу городского ГИБДД и отдельного батальона, которые помогают нам в наведении порядка.

Присутствие сотрудников ГИБДД при уборке улиц - необходимость. На улице Егорова полицейских нет, поэтому под «кирпич» автолюбители заезжают без опасений. Ещё часть автовладельцев не сочли нужным убрать припаркованный на обочине транспорт. В результате, уже потом, когда они разъедутся по домам, водителям тракторов придётся вернуться, чтобы полностью дочистить проезжую часть. Безответственные шофёры - главный бич дорожных рабочих, говорит водитель трактора Владимир Щербунов. «Машины мешают. Всё забито машинами. Не проехать, - возмущается Владимир Щербунов, водитель трактора. - Лезут под экскаватор все. Людям надо проехать, а то, что техника работает, их не волнует.

Другое дело, когда полицейские дежурят вместе с дорожниками. Тогда техника с обочин вывозится, погрузчики могут спокойно скоблить наледь с дорог до основания. И такая уборка проводится не только в центре Мурманска. Сегодня тяжёлые машины работают на улицах Сафонова и в переулке Водопроводном. А автолюбителей Управление дорожного хозяйства предупреждает ещё раз, чтобы не мешать очистке дорог, личный автотранспорт следует с обочин убрать. С графиком уборки можно ознакомиться на сайте городской администрации в разделе «Актуально».

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