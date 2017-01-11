Мурманской областной клинической больнице имени Петра Андреевича Баяндина в этом году исполняется 70 лет

За это время врачи учреждения помогли десяткам тысяч пациентов, спасали жизни и поднимали на ноги тяжелобольных. О планах на будущее, о текущей модернизации и техническом оснащении рассказали журналистам на пресс-конференции, посвященной круглой дате.

Мурманская областная больница была образована в 1947 году. За это время прошла путь от небольшого медицинского учреждения до крупного и современного лечебно-диагностического комплекса. Медицинское учреждение постоянно совершенствует и обновляет технологическую базу. Однако главной ценностью, по словам главного врача, остаётся коллектив.

- В больнице работает 9 кандидатов медицинских наук. Мы являемся клинической базой, - сообщил журналистам Александра Будова, главный врач Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина. Он сообщил, что в ближайшее время на базе больницы будет сформирована школа главных внештатных специалистов, будет развиваться телемедицина на базе создаваемого на сайте лечебного учреждения «кабинетов» заведующих отделений.

На базе клинической больницы создано несколько региональных центров. В том числе сердечно-сосудистый. В него вошли отделения кардиохирургии, нейрохирургии, кардиологии и неврологическое для больных с острым нарушением мозгового кровообращения. В результате этих мер смертность от инсультов в регионе стала составлять 12 процентов, что на 6% меньше, чем в целом по стране.

- Я выражаю надежду на то, что в будущем мы будем только наращивать объёмы медицинской помощи, повышать качество её, - сказал Роман Москвин, первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области. - Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина на достойном уровне встречает свой юбилей. Хотелось бы пожелать им и в дальнейшем держать высокую марку и достойно справляться с возложенными обязанностями.

В этом году финансирование Мурманской областной клинической больницы увеличится и составит более миллиарда рублей. На эти деньги в больнице планируется внедрить три новых профиля высокотехнологической медицинской помощи. Среди них - гастроэнтерология, эндокринология и ревматология.