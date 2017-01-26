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День за днём с «Арктик-ТВ»26.01.17 19:30

Мурманской организации ДОСААФ – 80!

Самая старая автошкола в Мурманска, которая не прекращала обучать водителей даже во время Великой Отечественной войны, отмечает юбилей. Региональному ДОСААФу исполнилось 80 лет, он лишь на десять лет младше, Всероссийского общества.

Сегодня в области работает 18 отделений организации, специалисты которых в том числе занимаются  патриотическим воспитанием молодёжи и поддерживают спортивные направления.

В сознании большинства людей ДОСААФ ассоциируется с одной из самых серьёзных и ответственных в подготовке водителей автошкол. Но на самом деле, аббревиатура расшифровывается как  Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту. Недаром по учебному «городку» школы вместе с легковушками колесят современные тентовые КамАЗы с чёрными военными номерами на металлических бамперах. 

- Сейчас готовим ребят к весеннему призыву,  - рассказывает Александр Яблоков,  исполняющий обязанности начальника Мурманской ОТШ ДОСААФ России. - В марте  у нас экзамены, мы готовим 28 человек. Кто из них сдаст, получит права и пойдут в армию. Будут защищать родину на КамАЗах, на военной технике.

Ежегодно только в Мурманске для нужд военных готовят добрую сотню водителей. Для парней, которые так усердно крутят широкий руль грузовика, эта специальность может стать основной в жизни. Но пока  будущие защитники Родины в полной мере не осознают перспектив, им нужно выкатать отведенные 78 часов  практики и не допустить ошибок.

Инструктор автошколы Валерий Мосеев учит будущих водителей не только управлять грузовиком, но и, например, мотоциклом. Что касается учеников, то опытный педагог, заметил интересную тенденцию, ребята из глубинки лучше городских справляются с техникой, да и учатся усерднее своих «тепличных» товарищей, например, из Мурманска. Профессию наставника даже на современной, оборудованной камерами, технике, назвать спокойной, невозможно, поэтому поводу ходит множество шуток. «Нервная профессии у нас, разные ученики бывают, - говорит Валерий Мосеев, инструктор Мурманской ОТШ ДОСААФ России. - Сейчас в городе очень много автомобилей стало, поэтому сложно водить.

В программу подготовки водителей входит и 100 километровый марш бросок, этот пробег обычно вызывает массу восторгов. Во время таких учений грузовики движутся колонной в сторону юга области, часть маршрута обязательно проходит по бездорожью. Но и в этом случае испытание, в отличие от суровых условий подготовки водителей даже середины 70-х и 80-х годов, лишь лёгкая прогулка.

Что же касается подготовки гражданских водителей категории «B», то почти половина кандидатов в автолюбители сегодня женского пола. Причём дамы всё чаще выбирают коробку автомат и слышать не хотят о тугом сцеплении, механической трансмиссии и тем более не вникают в принцип   работы двигателя внутреннего сгорания и его устройство. Хотя сдать экзамен и  получить заветное водительское удостоверение с каждым годом становится всё сложнее.    

- Стала техника более сложной, стали экзамены сложнее, - отмечает Сергей Дайнеко, преподаватель Мурманской ОТШ ДОСААФ России. - Сейчас за каждую ошибку пять дополнительных вопросов дают, стало сложно сдавать площадку, больше элементов вождения.

Несмотря на проблемы, которые существуют у каждой организации, в планах центрального совета ДОСААФ, как и в советское время, значится  подготовка парашютистов для десантных войск и специалистов по радиоэлектронике. В этом году обществу исполнится 90 лет, а его мурманскому отделению, которое не прекращало работать даже в годы войны, исполняется  80. 

 

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