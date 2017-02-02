Мурманскую область в 2010-2015 годах наиболее активно посещали туристы из Норвегии, Великобритании и Финляндии

ООН 2017 год объявил годом устойчивого развития туризма.

Ресурсы туризма и рекреации Мурманской области насчитывают 133 объекта культурного и 13 – археологического наследия, 12 музеев, 3 профессиональных театра, 76 организаций культурно-досугового типа, 1136 спортивных сооружений, 70 гостиниц и аналогичных средств размещения, 9 санаторно-курортных организаций, 12 баз отдыха, 8 туристских баз, 1 круизное судно, 110 детских оздоровительных лагерей.

На Кольском полуострове расположено 69 особо охраняемых природных территорий, в их числе: 7 объектов федерального назначения (3 природных заповедника, 2 природных заказника, 2 дендрологических парка и ботанических сада), 60 – регионального (природный парк, 9 природных заказников, 50 памятников природы) и 2 – местного значения. К услугам туристов широкая сеть объектов торговли и общественного питания.

Для удовлетворения потребностей населения в приобретении туристских пакетов, визовой поддержки, экскурсионного обслуживания в регионе на конец 2015 года действовало 58 туристских фирм. Их услугами в 2010-2015 годах воспользовалось 170 тысяч человек, в том числе в 2012 году – более 37 тысяч, что является максимальным значением в эти годы. Только в 2015 году населению реализовано туристских пакетов более чем на 1 миллиард рублей.

В 2015 году турпоток из области сократился почти на 43 процента. Это связано со значительным ростом цен на туристские продукты в сфере зарубежного туризма (в декабре по сравнению с декабрём 2014 года – на 25,3 процента), а также с рекомендацией Федерального агентства по туризму приостановить их реализацию в Египет, что привело к снижению турпотока в эту страну по сравнению с предыдущим годом почти в 2 раза.

Большая часть (88 процентов) российских граждан, обслуженных турфирмами области в 2010-2015 годах, предпочитала отдых за рубежом. Самыми популярными направлениями являлись Турция, Египет, Таиланд, Греция, Испания, Финляндия, Объединённые Арабские Эмираты и Кипр. В год максимального турпотока (2012) их посетили 72 процента всех российских туристов, купивших путёвки в турифирмах нашего региона.

Туры по регионам России в эти годы приобрёл только каждый шестой житель Кольского полуострова.

Мурманскую область в 2010-2015 годах наиболее активно посещали туристы из Норвегии, Великобритании и Финляндии (62 процента общего числа иностранцев, принятых турфирмами области). В 2015 году впервые в анализируемом периоде в области побывали туристы из Хорватии, Черногории и Индии.