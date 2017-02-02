ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ+Бизнес: Бросить всё, продать машину, чтобы найти идею и самореализоваться – Максим МитакиВ посёлке Ура-Губа повторно обнаружен подпольный цех по переработке краба
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»02.02.17 19:30

Мурманскую область в 2010-2015 годах наиболее активно посещали туристы из Норвегии, Великобритании и Финляндии

ООН 2017 год объявил годом устойчивого развития туризма.

Ресурсы туризма и рекреации Мурманской области насчитывают 133 объекта культурного и 13 – археологического наследия, 12 музеев, 3 профессиональных театра, 76 организаций культурно-досугового типа, 1136 спортивных сооружений, 70 гостиниц и аналогичных средств размещения, 9 санаторно-курортных организаций, 12 баз отдыха, 8 туристских баз, 1 круизное судно, 110 детских оздоровительных лагерей.

На Кольском полуострове расположено 69 особо охраняемых природных территорий, в их числе: 7 объектов федерального назначения (3 природных заповедника, 2 природных заказника, 2 дендрологических парка и ботанических сада), 60 – регионального (природный парк, 9 природных заказников, 50 памятников природы) и 2 – местного значения. К услугам туристов широкая сеть объектов торговли и общественного питания.

Для удовлетворения потребностей населения в приобретении туристских пакетов, визовой поддержки, экскурсионного обслуживания в регионе на конец 2015 года действовало 58 туристских фирм. Их услугами в 2010-2015 годах воспользовалось 170 тысяч человек, в том числе в 2012 году – более 37 тысяч, что является максимальным значением в эти годы. Только в 2015 году населению реализовано туристских пакетов более чем на 1 миллиард рублей.

В 2015 году турпоток из области сократился почти на 43 процента. Это связано со значительным ростом цен на туристские продукты в сфере зарубежного туризма (в декабре по сравнению с декабрём 2014 года – на 25,3 процента), а также с рекомендацией Федерального агентства по туризму приостановить их реализацию в Египет, что привело к снижению турпотока в эту страну по сравнению с предыдущим годом почти в 2 раза.

Большая часть (88 процентов) российских граждан, обслуженных турфирмами области в 2010-2015 годах, предпочитала отдых за рубежом. Самыми популярными направлениями являлись Турция, Египет, Таиланд, Греция, Испания, Финляндия, Объединённые Арабские Эмираты и Кипр. В год максимального турпотока (2012) их посетили 72 процента всех российских туристов, купивших путёвки в турифирмах нашего региона.

Туры по регионам России в эти годы приобрёл только каждый шестой житель Кольского полуострова.

Мурманскую область в 2010-2015 годах наиболее активно посещали туристы из Норвегии, Великобритании и Финляндии (62 процента общего числа иностранцев, принятых турфирмами области). В 2015 году впервые в анализируемом периоде в области побывали туристы из Хорватии, Черногории и Индии.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаПри поиске работы 69% выпускников с высшим образованием столкнулись с трудностями в связи с отсутствием опыта работыОбъём поставок рыбной продукции в северные порты за прошлый год сократился на 23,5%Хорошо живём: экономический кризис в 2016 году затронул 78% россиян
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееДелегация от Мурманской области примет участие в XVI съезде партии «Единая Россия»
-Слово не воробей...Для Териберки нужен мозговой штурм
-Нам интересно Ваше мнение
31.01.17: Агентство «Bloomberg» считает, что ослабление санкций США против РФ приведёт к укреплению рубля на 5-10%. Как вы считаете, а это нужно российскому правительству?Проголосовало: 355 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире09:00«Моя прекрасная няня». Художественный сериал (6+)09:30Новости. Информационная программа.10:00«Международные новости». Информационная программа10:30Новости. Информационная программа.11:00«КГБ в смокинге». Художественный сериал, 16 серия (16+)12:00«Знаки». Развлекательная программа (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области картофель, яблоки и свежая белокочанная капуста остаются в лидерах по росту ценУ оптовиков и на АЗС Мурманской области продолжается рост цен на топливо-PRO ВалютуПошли на снижение: доллар потерял 32 копейки, евро – 30 копеекДоллар и евро сегодня снижаются в начале торгов-PRO ЭнергетикуКольская АЭС в январе 2017 года увеличила выработку электроэнергии на 43,2 млн кВтчКоммунальная революция: электрообогрев хотят узаконить-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 3 февраляКОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: ОДН «переезжает» из квитанции в квитанцию. Чем это грозит гражданам?-PRO Нефть и газДобыча нефти на арктическом шельфе России в 2016 году выросла в 2,5 раза – до 2,15 млн тоннГравитационные платформы «Арктик СПГ – 2» планируется строить на Кольской верфи – «Новатэк»-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения