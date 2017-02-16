Мяч на льду, клюшки в руках – стартовал турнир среди детей и юношей по хоккею с мячом памяти Константина Залетаева

Выдающийся мастер отечественного хоккея с мячом отстаивал честь команд: «Североникель» (г.Мончегорск), «СКА» (г.Свердловск), «Зоркий» (г.Красногорск), «Каликс» (Швеция), «АМНГР» (г.Мурманск), «Волга» (г.Ульяновск) и других. Традиционный турнир по хоккею с мячом среди детей и юношей памяти Константина Залетаева официально открыт. И хотя первый матч из-за капризов погоды пришлось отложить, на настрое команд это не сказалось. В этот раз заполярным юниорам предстоит сразиться с ровесниками из шведского Лулео.

Константин Залетаев, заслуженный мастер спорта, мастер спорта международного класса. В чемпионатах СССР он провёл 114 матчей, забив 52 мяча. Ещё 57 отправил в ворота соперника уже в чемпионатах России. Турнир среди детей и юношей по хоккею с мячом памяти заслуженного мастера спорта Константина Залетаева проводится в заполярном центре с 2011 года. Традиционно в нём принимают участие и юные спортсмены из Скандинавии.

Сегодня в гостях у областных команд гости из шведского Лулео.

Как сообщает Ирина Андреева, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации г.Мурманска, официальное начало турнира должно состоятся 15 февраля, но вмешалась погода, первый матч пришлось отложить. Откроют сегодня игры команды спортивной школы олимпийского резерва и детская юношеская спортивная школа № 6. «Это дети 10-11 лет. Это как раз тот возраст, когда ребята начинают понимать, что в спорте надо развиваться», - отмечает Игорь Морарь, президент Федерации хоккея с мячом г.Мурманска.

Шведы настроены решительно, в своих силах уверены, но к конкурентам относятся серьёзно. Уровень своих игроков хоть и оценивают высоко, но и мурманским хоккеистам, уверены, есть, что показать.

Задача турнира – не только развить межгосударственные отношения и приграничное сотрудничество, но и сделать Мурманск центром детского хоккея с мячом международного уровня. Финальные игры состоятся в пятницу, 17 февраля. В планах гостей не только спорт, но и экскурсии, например, сходить на атомоход «Ленин» и в первую гимназию.