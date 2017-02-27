На два дня растянулись праздничные мероприятия в Мурманске

В Мурманске отметили Масленицу. Праздничные мероприятия прошли на нескольких городских площадках. Праздник городские власти в этом году разделили на два дня: народные гуляния проходили и в День защитника Отечества и 26 февраля.

23 февраля на площади Пять Углов отметили ещё один праздник – Масленицу. Основной упор организаторы сделали на развлечениях для детей.

- Дорогие земляки, поздравляю вас с Днём защитника Отечества и с Масленицей. Желаю крепости духа, вам и вашим родным! – приветствует горожан Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования г.Мурманск.

Для малышей провели спортивную разминку и весёлые игры. Обычно этот набор упражнений включают в городской проект «Родной двор – родной город». Впрочем, те, кто помнит, как Масленицу справляли раньше, то вряд ли был удивлён такой программой. Ведь праздник всегда был в какой-то степени активным и спортивным.