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День за днём с «Арктик-ТВ»13.03.17 19:30

На один день приграничный посёлок Раякоски превратился в центр дружбы и спорта!

В 20 раз тихий приграничный посёлок Раякоски на стыке границ Финляндии, России и Норвегии превратился в Мекку спорта и дружбы. В минувшие выходные состоялась традиционная «Лыжня дружбы», которая проводится в рамках Праздника Севера. Пограничники трёх стран, профессионалы и любители, дети и взрослые – 3350 человек встали на лыжи, преодолев 12 км, и в большинстве своём не ради победы.

Раякоски - приграничная территория трёх стран: России, Норвегии и Финляндии. Погода не подвела – выглянуло солнце. Первыми открывают «Лыжню дружбы» пограничники…

До старта остаются считанные минуты, впереди 12 километров снежной трассы. С самого утра участники и гости праздника начали съезжаться сюда, в тихий приграничный посёлок. Кто с лыжами, кто просто проведать обстановку, кто поддержать своих спортсменов. Приехали люди разных профессий и социального статуса – чиновники и предприниматели, бюджетники и военные из Мурманска и области, Карелии, Норвегии, Финляндии, Нидерландов, Италии.

Среди участников много детей. Ответственные родители к спорту приобщают малышей собственным примером. Перед стартом мальчишки нервничают, конечно, но признаются, что не за победой приехали, а за хорошим настроением и здоровьем.

Открыли праздник по традиции торжественно. Со сцены участников и гостей спортивного праздника поздравили первые лица правительства Заполярья и пограничных ведомств России, Норвегии и Финляндии. Никакой политики, общение и хорошее настроение, что полностью оправдывает название мероприятия.

- Эта традиция давно зародилась. В начале принимали участие только пограничники трёх стран, но со временем масштабы мероприятия стали развиваться,  - рассказывает Роман Земцов, начальник пограничного Управления ФСБ России по Республике Карелия. – На  сегодняшний день здесь принимают участие более 3,5 тысячи человек. Это говорит о том, что мы едины, у нас единая спортивная цель.

- Приятно, что один из инициаторов этого мероприятия сегодня присутствует здесь. Это мэр Киркенеса Руне Рафаэльсен, - отмечает Рогер Якобсен, пограничный комиссар Норвегии, полковник. – «Лыжня дружбы» – уникальное мероприятие с давними традициями. Спорт и культура уже давно являются важными факторами объединения народов.

- В этом году мероприятие проводится в Год экологии. Экология – это проблема, которую тоже решают сообща. Россия, Финляндия и Норвегия знают, что такое экологические проблемы, знают как их решать, - отмечает Алексей Тюкавин, врио губернатора Мурманской области. - Будем надеяться, что это лыжная гонка способствует тому, чтобы наши взаимные проблемы решались успешно, в духе добрососедства!

Пока участники забега готовятся к старту и набираются сил, группам поддержки, гостям скучать не пришлось: на центральной площади Раякоски развернулась ярмарка. Чего тут только нет: сувениры, памятные подарки с символикой «Лыжни дружбы», шашлыки. Волонтеры продумали содержательную программу с творческими конкурсами и подвижными играми и танцами.

А со сцены звучат знакомые мотивы. Это ансамбль песни и пляски «Россия» им. Владимира Колбасы, тот самый, которому в 2014 году выпала честь открывать в Сочи XI паралимпийские зимние Олимпийские игры. Уникальный самобытный коллектив – визитная карточка Заполярья.

И вот защитники рубежей трёх стран  отправились в 12-километровый забег. Финские пограничники – традиционные участники лыжни. Сеппо Койвуниеми признаётся, что из всех лыжных соревнований у себя на родине предпочтение отдает «Лыжне дружбы» в Раякоски, сегодня он здесь уже девятый раз. И уже планирует приезд на следующий год. «Здесь каждый год проходит  уникальное мероприятие. В нём очень интересно участвовать, - говорит Сеппо Койвуниеми, представитель пограничной службы Финляндии. - Главное не победа, главное участие.

Спустя 10 минут после старта пограничников, на лыжню выходят другие участники –  спортсмены и просто любители лыж - больше трёх тысяч человек.

Первыми финиш преодолели российские пограничники, вторыми – норвежские, финны – на третьем месте. В мужском и женском индивидуальных забегах среди гражданских призовые места заняли мурманчане. 

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