На оперативном совещании рассмотрели вопросы изменений в сфере ЖКХ, заболеваемости гриппом и ОРВИ, развития туризма в регионе

Платить по-новому. Поправки в ряд нормативно-правовых документов в сфере ЖКХ были приняты на федеральном уровне в конце 2016 - начале 2017 года. О том, какая работа в связи с этим должна быть проведена в регионе, говорили на оперативном совещании в правительстве области.

Изменения коснутся включения в состав платы за содержание жилого помещения в многоквартирных домах расходов на оплату холодной и горячей воды, а также электрической энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирных домах. Уже в январе строка «общедомовые нужды» перенесется из платёжных квитанций ресурсоснабжающих организаций в квитанции за содержание и ремонт жилья.

- Это касается всех форм управления жилья, кроме непосредственного управления, потому что при непосредственном управлении УК, ТСЖ или ЖСК – она останется в ресурсной квитанции в той же самой сумме, - отметила Алёна Кузнецова, начальник Государственной жилищной инспекции Мурманской области. - Общая сумма жилищной услуги и коммунальной услуги у нас для жителей не изменится. Таким образом, исчезнет, во-первых, превышение ОДН выше норматива. Фактически будет считаться, что за эти коммунальные услуги несёт управляющая организация и сверяет все потребления с ресурсоснабжающей организацией при поставках в дом.

По словам Алёны Кузнецовой, планируется серьёзная разъяснительная работа, в частности, семинары для крупных расчётных центров, управляющих компаний и ресурсников.

Изменения затронули и сферу муниципального и государственного жилищного контроля. Подать электронное обращение отныне можно только через систему ГИС ЖКХ. Таким образом улучшается открытость сферы: пользователь может отслеживать работу по своему заявлению в личном кабинете. Также с 2017 года в перечень работ, входящих в капитальный ремонт многоквартирного дома, внесён ремонт перекрытий.

Другой темой совещания стал вопрос с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Мурманской области. Этот показатель в нашем регионе находится ниже порогового уровня на 20 процентов.

- Госпитализация пациентов у нас остаётся практически на уровне предыдущей недели, - отметил Валерий Перетрухин, министр здравоохранения Мурманской области. - В ходе вирусологического мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов у нас обследовано 48 человек из числа заболевших. В структуре положительных находок доля вирусов гриппа А составляет 20%, вирусов не гриппозной этиологии – 79. У нас зарегистрировано 20 случаев лабораторно подтвержденных случаев гриппа А(H3N2). Среди заболевших 8 детей и 12 взрослых, все они были не привиты.

Глава ведомства проинформировал, что министерством проводится мониторинг обращений населения с ОРВИ и гриппом за медицинской помощью. За первую неделю текущего года зарегистрировано 3920 обращений (включая вызовы скорой медицинской помощи и амбулаторно-поликлинической службы), что на 30 процентов меньше, чем в предпраздничную неделю. На сегодняшний день закрытия групп в детских садах и классов в образовательных учреждениях в связи с повышением заболеваемости не происходило.

Во время совещания был рассмотрен и вопрос туристической деятельности в регионе. По экспертной оценке, количество туристов и экскурсантов, приехавших в Мурманскую область в новогодние праздники 2017 года, составило около 30 тысяч человек. К аналогичному периоду прошлого года рост оценивается в 4 процента. Вместе с тем большинство региональных туроператоров предварительно фиксируют рост туристов, обратившихся в компании, на 15 и более процентов.

Ллидером по принятым туристам в новогодние каникулы традиционно остаются Хибины – города Кировск и Апатиты. По сведениям, которые есть в Министерстве развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, территорию посетило около 19 тысяч человек, что соответствует уровню прошлого года. Основными объектами посещения являются горнолыжные склоны, экскурсионно-туристический центр «Снежная деревня», музейно-выставочный центр АО «Апатит», историко-краеведческий музей.

И.о. главы администрации Кировска Сергея Свинина рассказал, как в муниципалитете прошли новогодние каникулы. По словам Сергея Свинина, в городе в конце года выпало значительное количество осадков, но 1-2 января городские власти постарались обеспечить максимальный уровень расчистки дорог, улиц и дворов.

«Периодически в связи с усилением ветра для лыжников временно закрывались подъемники по разным сторонам склона, при этом сам склон не остановил работу ни на один день. В городе постоянно открываются новые точки общепита и размещения туристов, всё это обеспечивает достойный уровень комфорта для гостей города», – рассказал Сергей Свинин.