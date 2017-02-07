На озере Окунёвом состоялись первые старты в рамках Праздника Севера

Скоро состоится открытие 57-го Праздника Севера. Первые соревнования масштабного зимнего спортивного события стартовали сегодня на озере Окунёвом. Ребята из коррекционных школ, школ-интернатов и организаций дополнительного образования Мурманска и области соревновались в личных и командных зачётах лыжных гонок.

Сегодня на лыжне ребята в возрасте от 12 лет до 21 года. Всего 131 лыжник со всей Мурманской области. Им выпала честь открыть соревнования 57-го Праздника Севера среди учащихся. Традиционные зимние спортивные игры начались с командной эстафеты. Пока молодые северяне борются за первое место, у финиша за них бурно переживают наставники.

Дистанция небольшая. Группа из 4 человек должна преодолеть 4 этапа по 500 метров . Первый, прибывший на промежуточный финиш, передаёт эстафету следующему и так по кругу, пока не пробежит вся команда. В первом забеге лидирует команда из Кандалакши.

Алексей Барышев зимние виды спорта любит с детства и уже со старта вырывается вперёд. «Мне зима нравится, так как можно кататься на аргамаке, на санках, на лыжах, - говорит Алексей Барышев, лыжник из Кандалакши - По снегоступингу можно бегать. Мне это нравится.

Товарищи Алексея по команде результат закрепили. Помогли усиленные тренировки. Ребята часто занимаются на большой лыжной трассе в Кандалакше. Запросто преодолевают дистанции по 10 и 20 километров , пробежать 500 метров для них труда не составило.

- Сначала я на хоккей записался, а потом начал на лыжи ходить, чтобы дыхание разработать, - рассказывает о своём пути в спорт Степан Наговицын, лыжник из Кандалакши.

Однако и соперники у кандалакшан оказались не из слабых. Во втором эстафетном забеге на первом же этапе лидировал представитель Североморска Артём Морозов. Для своей команды он заработал несколько лишних секунд, вовремя воспользовавшись ошибкой соперника. Парень лыжами увлёкся недавно и к сегодняшнему успеху шёл постепенно. «В прошлом году, когда я занял пятое место, это было начало, - рассказывает Артём Морозов, лыжник из Североморска. - Когда я начинал, то я вообще занимал последние места. В прошлом году занял пятое место.