На широте Мурманска завершилась полярная ночь, но северяне солнце не увидели

В Мурманске полярная ночь началась 2 декабря и длилась 40 дней. Сегодня в 12.42 после длительного перерыва солнце вновь взошло над горизонтом, правда, увидеть его помешала непогода.

По прогнозам специалистов, на Кольском полуострове ожидаются усиление юго-западного ветра (порывы достигнут 15- 18 метров в секунду) и снегопады. Такая погода сохранится до ночи.

Первым полярную ночь встретили жители посёлка Вайда-Губа – его жители не видели солнце 52 дня. Вопреки общепринятому мнению, это время – не 24 часа темноты. Часть дня – сумерки. Наиболее продолжительны они – почти 6 часов – в начале и в конце полярной ночи. Самым тёмным был период с 19 по 23 декабря. Несмотря на окончание непростого для многих северян периода, заполярные школьники пока продолжат учиться в щадящем режиме – уроки начинаются позже обычного и длятся 40 минут. Продолжительность перемен остаётся прежней.