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День за днём с «Арктик-ТВ»08.02.17 19:30

На улице Мира разгорается «война» управляющих компаний за голоса жильцов

В одной из управляющих компаний Мурманска происходит «дворцовый переворот»: директор сбежал, закрыв инструменты для работы слесарей, сварщиков и дворников, приостановив работу всех коммунальщиков. Отсутствующий руководитель находится толи в отпуске, толи открывает свою, уже новую, компанию «Восточная», агитируя жильцов дома по улице Мира, 17, сотрудничать с ней лично, так как старая управляшка «Жил спец строй +»… закрывается.

Управляющая компания «ЖСС+» уже много лет обслуживает дом № 17 на улице Мира. Но вдруг жильцам начали приходить листовки с информацией о её реорганизации: вместо услуг старой управляшки, предлагают сотрудничество с новой - «Восточной». Её представители даже решили провести собрание с жильцами. Доверенное лицо собственника управляющей компании «ЖСС+» пришло разобраться, что же происходит на самом деле и объяснить взволнованным жильцам, что повода для беспокойства нет, компанию никто не закрывает. Она продолжает добросовестно обслуживать свои дома.

- Во-первых, эти листовки были разбросаны в подъездах, - рассказывает Елена Павлова, начальник участка. - Люди не понимали, что происходит, поэтому пришли на участок. Мы объяснили, что дворники те же самые работают, слесаря так же работают. Но жильцы переживали, что вдруг уйдут работники, которые их устраивают.

Получается, что слухи о роспуске сотрудников «ЖСС+» сильно преувеличены. Жители дома № 17 в недоумении разводят руками, показывая листовки, в которых предлагаются новые услуги по новым тарифам.

Любопытно, что смену «власти» инициировала сбежавшая директор компании «ЖСС+», прихватив с собой инвентарь. Она и создала новую управляющую компанию.

- Она приводила в порядок эти дома, поэтому она и предлагает людям работать и сотрудничать дальше с ней, - говорит представитель УК «Восточная».

Лакомый кусок - порядка пятидесяти домов, которые обслуживает «Жил спец строй +» не даёт покоя директору УК «Восточная». Забрать их себе и обслуживать за более высокие тарифы - цель собрания жильцов.

- На сегодняшний день намечено обсуждение вопросов повестки дня, - говорит представитель УК «Восточная», - после чего будет проведено уже подведение итогов голосования…

Сумбурное собрание ничем не закончилось: жильцы остаются при своём мнении, так как в переходе к другой управляющей компании смысла не видят, а персонал «ЖСС+» их полностью устраивает

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