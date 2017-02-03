На улучшение городского пространства направят 115 млн рублей

Планы благоустройства территорий и вопросы реализации в муниципалитетах Мурманской области федеральной программы формирования современной среды обсудили губернатор Марина Ковтун с депутатом Госдумы России Алексеем Лященко.

На поддержку этих программ федеральный бюджет выделяет 115 млн рублей, софинансирование из регионального бюджета предусмотрено в размере 47%. Сегодня разрабатываются планы реализации данных проектов в каждом конкретном муниципалитете. Как убежден депутат Госдумы Алексей Лященко, общероссийская программа, рассчитанная на пять лет, значительно позволит повысить качество жизни граждан.

- Хочу напомнить, что в 2016 году мы запускали региональный проект «Уютный город». В рамках этого проекта были построены детские площадки в ряде муниципалитетов Мурманской области, - сказал Алексей Лященко, депутат Государственной Думы РФ. - Сейчас это начинание получило федеральную поддержку.