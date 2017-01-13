Налоговая инспекция сообщает о том, что началась декларационная кампания 2017 года. Жители Заполярья, получившие доход от продажи недвижимости, находившегося в собственности не более трёх лет, обязаны подать соответствующую декларацию не позднее 2 мая наступившего года.

По налоговому законодательству России, все доходы физических лиц подлежат налогообложению, включая, например, поступления от сдачи квартир в аренду и занятия репетиторством. Для граждан, которые сомневаются, должны ли они что-либо государству, на сайте налоговой службы каждый может найти себя в списках на подачу деклараций.

В число тех, кто должен сдать документы в первую очередь - индивидуальные предприниматели, северяне, выигравшие в лотерею и те, кто получил доход от источников, которые находятся за пределами России.

Федеральная инспекция напоминает, что незнание закона не освобождает от ответственности: неплательщиков ждут штрафы.

- В таких случаях применяется налоговая санкция в виде штрафа в 20% от неуплаченной суммы налога, - уточнил Юрий Пода, заместитель начальника ИФНС России по городу Мурманску.