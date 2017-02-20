Началась масленичная неделя

В этом году провожать зиму и встречать весну будут с 20 по 26 февраля. Также для воцерковлённых Масленица, или по церковному Сырная седмица – является подготовительной неделей к великому посту, который начнётся с 27 февраля. Масленица или, согласно календарю Русской православной церкви Сырная седмица - праздник, общий для всех восточных славян. Он знаменует границу зимы с весной. Если раньше он никакого отношения к церкви не имел, то теперь приурочен к подготовке к великому посту, который начнётся уже 27 февраля. Традиционные атрибуты Масленицы - блины и народные гулянья с хороводами, песнями, плясками и разнообразными соревнованиями. Праздник делится на две части: узкая Масленица - с понедельника по среду и широкая - с четверга по воскресенье.

По славянским традициям, работать в узкую масленицу было можно, а вот в широкую все дела по хозяйству необходимо было отложить. В Мурманске гуляния традиционно проходят в воскресенье на площади Пять Углов и на площади около Семёновского озера. В этот день выступают народные коллективы, а все желающие могут попробовать силы в перетягивании каната, подъёме гири и других конкурсах. Кульминацией праздника становится сжигание чучела.

Последний день Масленицы - Прощёное воскресенье. В этот день принято просить прощение за все причинённые за год неприятности и обиды.