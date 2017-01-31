Началась подготовка к выборам 2018 года

Подготовка к выборам 2018 года уже началась. Сегодня в областном правительстве состоялось совещание, на котором приняли участие представители территориальных комиссий Мурманской области, делегаты от политических партий и независимые наблюдатели.

- Мы должны обеспечить необходимые условия для проведения свободных и справедливых выборов всех уровней, руководствоваться высшими интересами северян, - отметил в начале встречи Анатолий Векшин, заместитель губернатора Мурманской области.

Не успели подвести итоги 2016 года, а уже приходится готовиться к новым выборам. В последнюю избирательную кампанию было отмечено увеличение политических партий, которые боролись за места в органах власти. По сравнению с 2011 годом их число выросло вдвое, достигнув 14. На выборы вышли и подзабытые партии, например, «Яблоко».

- Мы в выборах стараемся всегда участвовать, но результат нас, конечно же, не устраивает, - говорит Вячеслав Пайкачев, представитель регионального отделения партии «Яблоко». - Но сказать, что это исключительно фактор административного влияния и ресурса, я так не скажу. Скорее всего, это качества избирателей несколько изменилось.

Это, похоже, как раз тот редкий случай, когда мнение оппозиции и власти совпадает. Выборы 2016 года в Мурманске прошли без каких либо явных нарушений. Ситуацию мониторили члены политических партий и независимые наблюдатели, в том числе и представители Общественного движения «За чистые выборы». «Все общественно-политические силы, которые наблюдали за ходом выборов в единый день голосования, нарушений не выявили, - отмечает Андрей Шарков, председатель регионального отделения общественного движения «За чистые выборы». - Другое дело, период предвыборной кампании - он больше по времени. Чтобы обеспечить максимальную легитимность предстоящих выборов, обеспечить контроль за ними со стороны общественных организаций, мы планируем увеличить период, когда мы будем задействованы в этом процессе».

Участники сегодняшней встречи обсудили стратегию совместной работы на будущее. Они учли минусы, которые были выявлены в избирательной кампании 2016 года. Все предложения партийных активистов предлагается направить в центризбирком для возможного дальнейшего реформирования федерального законодательства.

- Традиционно очень много вопросов, связанных с предоставлением документов на выдвижение, - говорит Антон Богомолов, председатель Избирательной комиссии Мурманской области. - Естественно, избирательная кампания по выборам президента – это общероссийское мероприятие, в котором принимают участие политические тяжеловесы и, конечно, региональный компонент здесь будет не очень значительный. Но есть моменты, на которые мы хотели бы обратить внимание.

Начало предвыборной кампании ожидается в декабре этого года. Выборы президента России запланированы на март 2018 года. О своём участие в них уже заявили многие политические фигуры страны.