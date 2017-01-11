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День за днём с «Арктик-ТВ»11.01.17 13:30

Начало Года экологии и особо охраняемых природных территорий отметили открытием нового сайта

В Мурманской области начали готовиться к Году экологии и особо охраняемых природных территорий, запустив специализированный сайт. Новый тематический ресурс позволит каждому желающему на протяжении всего 2017 года быть в курсе экологических новостей, принимать активное участие в мероприятиях, участвовать в опросах, конкурсах, задавать вопросы и оставлять пожелания.

На главной странице сайта можно ознакомиться с новостями и календарем тематических событий, принять участие в текущем опросе. В разделе «Персона месяца» каждые 30 дней будет представляться краткое повествование о людях, которые внесли значительный вклад в дело защиты нашей северной природы. Новый интернет-ресурс станет полезной информационной площадкой для заинтересованных граждан.

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