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День за днём с «Арктик-ТВ»25.01.17 19:30

«Надежда» научит защищать свои права инвалидов

Свои права знать нужно всем. Особенно правовая грамотность необходима людям с особыми потребностями. В клубе родителей и детей-инвалидов «Надежда» состоялась первая часть большого юридического ликбеза в рамках проекта «Формирование правовых знаний и поддержка молодых людей с психоневрологическими заболеваниями».

Для чего нужны полицейские? Какие права и свободы есть у современного человека? Ответы на эти вопросы детям-инвалидам и их родителям дают специалисты клуба «Надежда» на лекции по праву. Такие проекты в клубе реализуются часто. Этот - уже третий. Представители «Надежды» почти ежедневно сталкиваются с проблемами, возникающими у родителей детей-инвалидов, из-за банального незнания собственных прав.

- У наших подопечных очень много правовых проблем, которые они, ну, прямо скажем, не могут самостоятельно решить, - отмечает Валентина Кислякова, председатель общественной организации «Мурманский социально-благотворительный клуб родителей и детей-инвалидов «Надежда». – В этот новый проект мы внесли новый элемент - формирование правовых знаний у молодых инвалидов. Наши ребята должны научиться понимать, какие права у них есть, как ими пользоваться, как защищать свои права. 0

Среди специалистов уполномоченный по правам человека в Мурманской области. К нему со своими проблемами нередко обращаются посетители клуба. В основном, с вопросами, касающимися предоставления лекарств и необходимых технических средств и трудоустройства. Некоторые моменты он разъяснит в рамках проекта. Однако такие встречи, уверен омбудсмен, полезны будут и для него самого.

- Встречи эти важны тем, что здесь есть возможность трансформировать этот опыт, поговорить о нём, посмотреть на проблематику через призму, будем говорить вот, того, что у человека сейчас назрело, - говорит Александр Патрикеев, уполномоченный по правам человека в Мурманской области. - Самый тонкий индикатор, который может показать остроту проблемы, это, собственно, сам человек. Можно любые там статьи читать, копаться в проблемах, а когда тебе человек говорит, а он говорит от души, от сердца, то, что у него наболело, - от этого уже не отмахнёшься.

Будет от проекта и другая польза, уверены представители клуба «Надежда». Встречи проходят в неформальной обстановке, что позволяет развивать у ребят ещё и коммуникативные навыки. Обучение правовой грамотности не единственная цель мероприятий. В рамках проекта молодые инвалиды также будут заниматься с педагогами прикладным творчеством и вокалом.

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