Наградили победителей и лауреатов областного смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда

В рамках традиционного тематического семинара, который прошёл сегодня в стенах Центра дополнительного образования «Лапландия» состоялась церемония награждения победителей конкурса.

Собравшиеся специалисты обсудили нововведения в законодательстве по охране труда, внесение изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, вопросы привлечения иностранной рабочей силы и дали оценку профессиональных рисков на предприятиях Мурманской области. Кроме того, на семинаре состоялась выставка средств индивидуальной защиты работников.

Каски, респираторы, защитные очки, перчатки, обувь - всё для того, чтобы работающие на предприятиях люди при выполнении производственных задач чувствовали себя комфортно, удобно и главное – безопасно.

- Предположим, если вы используете на производстве ботинки, то они должны быть с защитным подноском, - поясняет Матвей Назаров, представитель компании «Восток - Сервис». – Они должны быть из натуральной кожи и отвечать определенным требованиям. Если спецодежда, то она должна обеспечивать защиту от общезагрезненных факторов или от химических загрязнений. А индивидуальные средства защиты обеспечивают защиту головы, глаз, органов дыхания.