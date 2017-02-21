Нахимовскому училищу в Мурманске быть!

В Мурманске состоялась церемония закладки камня нового здания военно-морского Нахимовского училища. Учебное заведение станет самым северным филиалом легендарного Санкт-Петербургского образовательного учреждения. Под строительство отведена площадь почти в 18 гектар – почти 25 футбольных полей. На территории помимо учебных корпусов расположатся несколько крытых спортивных комплексов, включающий в том числе бассейн и ледовый каток.

В церемонии приняли участие губернатор Мурманской области Марина Ковтун, командующий Северным флотом Николай Евменов, председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой, глава города Мурманска Дмитрий Филиппов, представители Русской православной церкви, военнослужащие и ветераны Северного флота, школьники-юнармейцы.

Губернатор Марина Ковтун подчеркнула, что филиал Нахимовского военно-морского училища – большое и важное приобретение как для флота, так и для всей Мурманской области, которых объединяет общая история и судьба. «В наших гарнизонах растут сотни мальчишек, которые стремятся продолжить дело своих отцов – защищать Родину. И не только в гарнизонах – по всей Мурманской области множество ребят мечтают о службе на флоте. Мы рады, что очень скоро у них появится возможность ещё в средних классах школы сделать шаг к своей мечте», – сказала Марина Ковтун.

Покров с памятного камня, установленного в честь начала строительства в Мурманске Нахимовского училища, снимают глава региона Марина Ковтун и командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов. После небольшого салюта, устроенного в четь торжественного события, по старой традиции объект освящают, в церемонии принимает участие митрополит Мурманский и Мончегорский Симон.

Закладка камня на самом деле процедура формальная, ведь первый камень в фундамент будущего училища заложили ещё в декабре прошлого года, когда на строительную площадку вышла тяжелая строительная техника.

Многие военные, связавшие свою жизнь с Северным флотом, были выпускниками Нахимовского училища. В свое время стены этого учебного заведения покинули Герой России, лётчик Тимур Апакидзе, несколько командующих флотами, командиры боевых подлодок, в том числе офицеры с атомной субмарины «Курск».

Напомним, о строительстве в Мурманске нахимовского училища стало известно ещё осенью прошлого года. Во время визита во Владивосток Владимир Путин дал понять, что учебные заведения помимо Приморского края и Севастополя должны появиться и в нашем регионе - как кузница квалифицированных кадров для Северного флота. А уже в сентябре 2016 года в область приехал заместитель министра обороны Тимур Иванов. Цели рабочей поездки были конкретными, найти лучшее место для последующего строительства. Среди вероятных участков была и территория рядом памятником «Защитникам советского Заполярья», бывшая военная часть в Долине Уюта», площадка на улице Планерная. Но в Министерстве обороны решили поступить по-другому.

Нахимовское училище строят на улице Шевченко. Территория, где так же когда-то были армейские казармы и склады, станет самым современным учебным заведением в регионе и первым военным, способным готовить специалистов.

- Выпускников и учащихся Нахимовского училища отличает высокий образовательный уровень, дисциплина и преданность своей стране, способность принимать решения в самых сложных ситуациях, - констатирует Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования г.Мурманск. - Я убеждён, что Мурманский филиал продолжит эти славные традиции.

На начальном этапе подрядной организации необходимо было избавиться от старых построек, большую их часть уже снесли. Все работы рассчитаны на два этапа. Первый из них предполагает возведение учебно-административного корпуса, столовой, спального корпуса на 240 мест, спортивного комплекса, медпункта и других объектов. На втором этапе военным строителям предстоит возвести: четырехэтажный спальный корпус на 320 мест, двухэтажный крытый спортивный комплекс с ледовым катком и бассейном. После окончания всех строительно-монтажных работ в Мурманском филиале Нахимовского военно-морского училища смогут на полном государственном обеспечении жить и учиться 560 воспитанников.

Темпы строительства – рекордные. Уже сейчас рабочие закладывают фундамент, местами возводят стены цокольных, а где-то уже и первых этажей. Из-за скального грунта на участке пришлось прибегать к помощи взрывотехников.

В строительстве занято несколько сотен рабочих и более 30 инженеров. Их задача - сдать первую очередь уже осенью этого года. Чтобы первые курсанты, как и сверстники из других учебных заведений смогли 1 сентября начать обучение. Пока, специалисты трудятся в полном соответствии с намеченным графиком.

Вероятно, что в будущем Нахимовское училище в Мурманске переименуют в Арктический филиал.