Накануне Дня защитника Отечества военнослужащие Северного флота получат жилищные субсидии

21 февраля во Дворце культуры «Строитель» Североморска состоится торжественное собрание, посвящённое 23 февраля. Командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов вручит 10 североморцам свидетельства о предоставлении субсидии для приобретения или строительства жилья. Каждому из военнослужащих на его банковский счёт будет перечислена денежная сумма в размере от 4 до 8 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, только на первую половину текущего года для обеспечения военнослужащих жилищными субсидиями выделено около полутора миллиардов рублей. Сегодня на них претендуют 1000 североморцев. В 2016 году субсидию получили 538 военнослужащих Северного флота.