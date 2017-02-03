Наркоман за рулём совершил ДТП

«Пьяным за рулем не место!», - эту банальную фразу не устают повторять госавтоинспекторы, но очевидные вещи очевидны не для всех. Только за первый месяц 2017 года дорожные полицейские Мурманской области выявили 192 водителя, управлявших автомобилем в нетрезвом виде.

Такая безответственность создает серьёзную угрозу как для других участников дорожного движения, так и для самого водителя. Но даже если никто не пострадал, ответить по закону за содеянное всё равно придётся.

Показательный случай произошёл летом прошлого года, когда владелец автомобиля «Фольксваген Jetta» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя грузовыми машинами. Прибывшие на место дорожно-транспортного происшествия сотрудники ГИБДД обнаружили у виновника 1984 года рождения с признаками наркотического опьянения. В ходе проверки было установлено, что мужчина уже был лишен прав за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Приговором мирового судьи Кольского судебного района мурманчанин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 120 часов с лишением права на два года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.