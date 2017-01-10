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День за днём с «Арктик-ТВ»10.01.17 13:30

Нас ждут нововведения в сфере ЖКХ

Графа оплаты за общедомовое потребление коммунальных ресурсов с первого января из квитанций россиян исчезла. Правда, меньше платить владельцы квартир не станут. Оплату показаний общедомовых счётчиков включат в сумму за содержание общего имущества. Такое постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Расходы будут учитываться в размере нормативов потребления холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных не позднее 1 июня 2017 года, и не должны их превышать, если иное не предусмотрено общим собранием жильцов.

Кроме того, контролировать ЖКХ теперь смогут общественники. Согласно постановлению, граждане участвуют в общественном жилищном контроле в качестве общественных инспекторов и общественных экспертов.

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