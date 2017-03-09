Наша мамочка - отпад!

Песни, танцы и цирковые номера - областной Дворец культуры имени С.М. Кирова поздравил женщин с 8 Марта праздничным концертом. Со сцены прекрасных дам поздравили более десятка коллективов со всей Мурманской области.

На входе в зал «Кировки» прекрасных северянок ждёт комплимент - нежный символ весны - тюльпан. В областном Дворце культуры имени Кирова в преддверии Международного женского дня - ажиотаж. Творческие коллективы Мурманской области дают праздничный концерт в честь 8 Марта. Со сцены для прекрасных дам звучат хиты советской эстрады.

- Сегодня праздничный концерт для дам Кольского Заполярья, для любимых женщин, мам, бабушек, - говорит Татьяна Червинская, режиссёр Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. - Мы попытались собрать в праздничной программе все самые прекрасные, любимые песни, танцы советской и российской эстрады. Задействованы в концерте коллективы нашего дворца, города Мурманска, из Североморска, Кировска.

Несмотря на то, что в Заполярье весна приходит к маю, а март больше напоминает зиму, в зале по-весеннему светло от искренних улыбок. Мужчин среди зрителей немного, однако, это обстоятельство праздник не портит. Посетительницы концерта охотно поздравляли друг друга с Международным женским днём.

- Всех поздравляю с отличным настроением. Очень всё хорошо, очень всё нравится, - отмечает Антонина Великолужская, мурманчанка. – За цветы спасибо, очень хорошо. Хочется всем женщинам пожелать здоровья крепкого, счастья и всего наилучшего.

В программе концерта не только песни и танцы, но и выступление цирковых коллективов. Необычные и яркие номера внимание зала приковали буквально с первых секунд.

Прозвучали поздравления и от первых лиц региона. Тёплые слова сказали первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин и председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой.

- Дорогие наши милые женщины, примите искренние поздравления с Международным женским днём - 8 Марта! – сказал Алексей Тюкавин, первый заместитель губернатора Мурманской области. - Думаю, я не ошибусь, если скажу, что этот праздник - один из самых любимых в России. Причём его любят и мужчины, и женщины.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной думы, продолжил торжественную часть вечера: «От имени депутатов Мурманской областной думы сердечно поздравляем вас с прекрасным весенним праздником - Международным женским днём. Природа поступила мудро, наделив вас такими качествами, как достоинство, мудрость, хрупкость. Но при этом невероятной волей, настойчивостью, силой воли».

Но самые желанные и тёплые поздравления женщин ждали дома. Большинство из северянок этот праздничный день привыкли встречать за праздничным столом в кругу семьи, принимая поздравления от родных и близких.

- Ты красивая и модная, надеваешь каждый день платья, как модель, а улыбка - как у солнца, как у солнца каждый день, - поздравляет со сцены гостей праздника Валентина Шапоренко, юная мурманчанка. - Любишь море, солнце, ветер и листопад. А в глазах такая сила! Наша мамочка - отпад!