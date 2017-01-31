Научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» готовится к экспедиции в Арктику

Стало известно, что экспедиционный рейс «Арктический плавучий университет-2017» научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» запланирован на период с 8 по 28 июля.

В экспедиции будут участвовать студенты и преподаватели, в том числе из стран Арктического совета и ЕС. Целью рейса является изучение экосистемы акватории и прибрежных территорий архипелага Земля Франца-Иосифа.

Сейчас «Профессор Молчанов» находится на ремонте. За четыре года реализации проекта состоялось 7 морских путешествий, в которых подготовку прошли 164 студента. Проведено изучение компонентов природной среды, а также исторического и культурного наследия архипелагов Новая Земля, Шпицберген, островов Вайгач и Колгуев. На архипелаге Шпицберген после длительного перерыва возобновлены научные исследования в поселках Пирамида и Баренцбург.