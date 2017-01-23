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День за днём с «Арктик-ТВ»23.01.17 13:30

Научные чудеса и сказочные истории в одном «флаконе»

В Мурманском областном кукольном театре детям и их родителям показали спектакль «Мама для мамонтёнка», а в антракте специально приглашённые ведущие продемонстрировали, что наука - это весело и увлекательно.

В кукольном театре сегодня аншлаг. Малыши и их родители ждут, пока на сцене начнётся спектакль про мамонтёнка, который потерял маму. Детям эта история хорошо знакома из мультфильма, снятого ещё в Советском Союзе. А чтобы ожидание не тяготило ребят, перед началом спектакля чудеса науки представляет «Самое научное шоу».

- Сегодня у нас в гостях «Самое научное шоу» Мурманска. Перед каждым спектаклем в нашем театре традиционно представители различных компаний, которые работают с детьми, организуют различные мастер-классы, концерты, открытые уроки, - рассказывает Мария Агапова, представитель пресс-службы Мурманского областного театра кукол. - Сегодня у нас занимательная физика и химия.

Дети учатся делать полимерных червячков, проверяют силу лёгких и учатся удерживать воду в перевёрнутом стакане. Поход в кукольный театр для ребят теперь не просто погружение в мир сказки, но и повод узнать что-то новое без длинных и скучных школьных уроков.

- Мне театр нравится, потому что он клаа-а-а-ссный! – делится своими впечатлениями юная мурманчанка Настя Дмитриева, посетитель театра кукол. – Представление про слонёнка-мамонтёнка классное!

Кукольный театр постоянно готовит новинки для своих юных зрителей. Уже скоро на сцене состоится премьера спектакля «Госпожа Метелица» по мотивам сказки братьев Гримм. Для его постановки из Москвы приедет режиссёр Влад Костин. В Мурманске он спектакль ставит впервые, но актёры кукольного театра с ним знакомы уже давно.

- Он приезжал к нам в конце января, когда проходил художественный совет, - рассказывает Екатерина Ефремова, актриса Мурманского областного театра кукол. - Наши замечательные цеха получили худзадание, художник показал эскизы, подобрали ткани, всю материальную часть обсудили. Сейчас готовятся декорации, делают куклы, шьют костюмы. В начале марта начнутся непосредственно репетиции, а премьера, вроде бы, намечена на 24 марта. Может быть, чуть-чуть позже. Но до конца марта спектакль зрители увидят.

А пока на сцене маленький мамонтёнок на радость зрителям устраивает переполох среди семейства белых медведей и пытается выяснить, кто же он такой и куда пропала его мама. 

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