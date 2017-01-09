Навели порядок в одном дворе под надзором мэра

Новогодние каникулы не радовали северян погодой. 6 января по области было объявлено штормовое предупреждение. Дороги на Печенгу и в районе Мончегорска перекрывали, МЧС выставляли пункты обогрева, а водителей просили воздержаться от поездок. Мурманск тоже то заметало снегом, то сковывало морозом… Но праздничные дни для большинства были рабочими буднями для коммунальщиков.

Грейдеры зачищали территорию двора на улице Крупской буквально до асфальта. Следом за ними движется пескоразбрасывающая машина, неподалеку работает мусоровоз. Такое сосредоточение спецтехники в мурманском дворе напоминает новогоднее чудо.

- Жена моего знакомого звонила о завалах снега ещё до нового года, - рассказывает Александр Чаусов, мурманчанин. - Вот тут и почистили. А у нас, около дома № 40, первый трактор за всю зиму только раз приехал.

Время 10 утра, третий день нового года. Горожане, кажется, до сих пор не верят в происходящее. Во дворе кипит работа. А в это время специальная комиссия из представителей управления Первомайского округа всё берет на карандаш, так как генеральную уборку контролирует глава города.

- Мы несколько дней назад начали объезжать дворы в Мурманске в связи со сложной снежной обстановкой и поступлением многочисленных жалоб, - отметил Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования г.Мурманск. - Понятно, что ситуация везде сегодня сложная. Норма месячных осадков, выпавших в декабре, превышает 250%. Очевидно, что управляющие компании не справляются со своими обязанностями. Собственникам жилья необходимо требовать с управляющих компаний исполнения обязанностей.

Представители административной комиссии рекомендуют жильцам обращаться в юридический отдел организации «Новые формы управления». Специалисты помогут собрать документы и направить их в необходимые инстанции. Сколько придётся ждать исполнения обязательств от нерадивых управляющих компаний, понять сложно