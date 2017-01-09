Новогодние противоречия турбизнеса в ТериберкеПенсионные страдания: Минфин обеспокоился снижением стоимости баллов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»09.01.17 13:30

Навели порядок в одном дворе под надзором мэра

Новогодние каникулы не радовали северян погодой. 6 января по области было объявлено штормовое предупреждение. Дороги на Печенгу и в районе Мончегорска перекрывали, МЧС выставляли пункты обогрева, а водителей просили воздержаться от поездок. Мурманск тоже то заметало снегом, то сковывало морозом… Но праздничные дни для большинства были рабочими буднями для коммунальщиков.

Грейдеры зачищали территорию двора на улице Крупской буквально до асфальта. Следом за ними движется пескоразбрасывающая машина, неподалеку работает мусоровоз. Такое сосредоточение спецтехники в мурманском дворе напоминает новогоднее чудо.

- Жена моего знакомого звонила о завалах снега ещё до нового года, - рассказывает Александр Чаусов, мурманчанин. - Вот тут и почистили. А у нас, около дома № 40, первый трактор за всю зиму только раз приехал.

Время 10 утра, третий день нового года. Горожане, кажется, до сих пор не верят в происходящее. Во дворе кипит работа. А в это время специальная комиссия из представителей управления Первомайского округа всё берет на карандаш, так как генеральную уборку контролирует глава города.

- Мы несколько дней назад начали объезжать дворы в Мурманске в связи со сложной снежной обстановкой и поступлением многочисленных жалоб, - отметил Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования г.Мурманск. - Понятно, что ситуация везде сегодня сложная. Норма месячных осадков, выпавших в декабре, превышает 250%. Очевидно, что управляющие компании не справляются со своими обязанностями. Собственникам жилья необходимо требовать с управляющих компаний исполнения обязанностей.

Представители административной комиссии рекомендуют жильцам обращаться в юридический отдел организации «Новые формы управления». Специалисты помогут собрать документы и направить их в необходимые инстанции. Сколько придётся ждать исполнения обязательств от нерадивых управляющих компаний, понять сложно

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаВ Мурманской области в уходящем году жить было трудно, а умирать – очень дорогоТемпы роста продаж молочной продукции в России за год замедлились в 5 раз в натуральном выражении - аналитики «Nielsen»Мой пример другим наука, или Осторожно едем на машине к нашим соседям
-ФоторепортажМарш знаний прошёл в Североморске
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
Подробнее«Единороссы» «забуксовали» на кандидатуре главы Мурманска
-Слово не воробей...Люди приходят не от хорошей жизни
-Нам интересно Ваше мнение
03.01.17: Наступил 2017 год, что вы от него ожидаете?Проголосовало: 369 человек
-Ходят слухи…Взвалить на женские плечи новые полномочия
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире16:00«Международные новости». Информационная программа16:30Новости. Информационная программа.17:00«Хорошие новости». Информационная программа17:30Новости. Информационная программа.18:00«Умка». Детская программа (6+)18:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ Мурманской области объём бюджетных инвестиций в основной капитал увеличился в 1,5 разаВ Мурманской области в уходящем году жить было трудно, а умирать – очень дорого-PRO ВалютуРубль продолжает укреплятьсяДоллар США и евро растут на фоне дешевеющей нефти-PRO ЭнергетикуВ Финляндии установлен новый рекорд импорта электроэнергии из РоссииВ Мурманской области выработка электроэнергии выросла на 3,3%-PRO ЖКХНовый порядок оплаты услуг ЖКХ и правила общественного жилищного контроля утвердил премьер-министр РФПлановые отключения в Мурманске на 30 декабря-PRO Нефть и газГравитационные платформы «Арктик СПГ – 2» планируется строить на Кольской верфи – «Новатэк»Разведанные запасы нефти в Арктике в 2016 году составляют 585 млн тонн – Сергей Донской-PRO ЗаконыС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензиюС любовью к детям – депутаты Госдумы замораживают индексацию маткапитала до 2020 года
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения