Не перевелись «Ворошиловские стрелки» в Мурманске

Стреляют все! В Мурманске состоялись соревнования по стрельбе среди учеников и выпускников спортивных школ города. Чемпионат проводится в память о заполярных биатлонистах, погибших в горячих точках: Михаиле Ерофееве и Андрее Николаеве. Право первых выстрелов предоставили старшеклассникам школы № 43, выпускниками которой были погибшие спортсмены.

Соревнования по стрельбе из винтовок для биатлона в Мурманске проводятся уже второй раз. В прошлом году количество участников перевалило за 90 человек. В этом, по планам, отстреляться должны столько же. Таким образом, в городе решили почтить память биатлонистов Михаила Ерофеева и Андрея Николаева, в разное время погибших в горячих точках.

Первыми сегодня на рубеж вышли ученики школы № 43.

- Правила соревнования для каждого возраста свои. Те ребята, которые тренируются, у них немного сложнее программа, - рассказывает Вадим Сурядов, судья республиканской категории по биатлону. – Для новичков или старшеклассников – проще – у них пристрелка и 5 зачётных выстрелов с упора. Перед стрельбой проводится инструктаж. Собравшимся в тире ребятам объясняют устройство винтовки для биатлона и особенности прицеливания. Затем раздают именные мишени и отправляют на позиции. Несмотря на то, что среди ребят есть начинающие биатлонисты, для каждого это первый опыт стрельбы из мелкашки. Многие не ходили даже в тир с пневматикой, а сегодня школьникам нужно поразить не слишком крупную цель на расстоянии 50 метров.

Поблажек, несмотря на неопытность, ребята не ждут и внимательно слушают наставления инструктора. Похвастаться острым глазом и твёрдой рукой хочет каждый. А доказательством мастерства послужат медали и дипломы от комитета по делам молодёжи города Мурманска. Их после подведения итогов вручат трём призёрам первого дня соревнований.