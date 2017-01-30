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День за днём с «Арктик-ТВ»30.01.17 19:30

Недисциплинированные автовладельцы продолжают мешать уборке дорог от снега и наледи

Дорожные службы пытаются справиться со снежными завалами и ежедневно выводят на улицы тяжёлую технику. Рабочие трудятся круглосуточно, но сходу ликвидировать снежные наносы удаётся не всегда. Основной проблемой в непростом деле уборки города оказалась безответственность мурманских водителей.

За декабрь прошлого года в Мурманске выпала тройная норма осадков. В январе снегопады продолжились. С их последствиями дорожная служба города пытается справиться до сих пор. Сегодня самосвалы и снегопогрузчики добрались и до улицы Зои Космодемьянской. Чтобы закончить быстрее уборку дорожники начали работы сразу с двух направлений: снегопогрузчики идут на встречу друг другу по разным сторонам дороги. Однако, мурманские водители в работу снегоуборочной техники внесли свои коррективы.

- Мы разместили информацию в средствах массовой информации, на всевозможных ресурсах для того, чтобы уведомить владельцев транспортных средств не ставить машины, или хотя бы убирать их на время производства работ, - рассказывает Станислав Ланин, директор Управления дорожного хозяйства. - Однако, как мы видим, машины не убраны. Инспекторы ГИБДД передают номера, обзванивают автовладельцев. Но культура наших горожан оставляет желать лучшего. Не всегда они выходят и перемещают транспортные средства, ссылаясь на то, что машины припаркованы без нарушения ПДД.

В результате от снега и наледи освободят лишь две полосы проезжей части. На местах парковок огромные горы снега останутся, судя по всему, до наступления оттепелей. Среди припаркованных вдоль обочин автомобилей тяжёлой технике не развернуться. Перед началом уборки улицу Зои Космодемьянской вообще планировалось перекрыть. Но и эта идея потерпела фиаско. Несмотря на установленные знаки, запрещающие движение, поток машин не иссякает. Сотрудник ГИБДД, прибывший на место уборки по просьбе управления дорожного хозяйства, сообщил, что такая картина в городе наблюдается повсеместно.

- Не знаю, почему водители игнорируют требования знака, - говорит Денис Караваев, государственный инспектор дорожного надзора отделения ГИБДД по г.Мурманску. - Они видят инспектора, но всё равно пытаются въехать. У всех, конечно же, свои причины: кто-то там дома кошку не покормил, ещё чего-то.

И всё же, вмешательство сотрудников ГИБДД дорожную ситуацию на улице Зои Космодемьянской значительно облегчило. Тем не менее, и полицейские, и специалисты Управления дорожного хозяйства в очередной раз обращается к водителям с просьбой проявлять сознательность и заранее убирать личный транспорт с улиц, на которых планируется убирать снег. Эту информацию можно найти на сайте администрации города в разделе «Актуально».

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