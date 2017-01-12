КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Ой, снег-снежок, белая метелица!.. Говорят, что чистят, только нам не веритсяЗНАКИ: Какие звёзды сияют над Александрой, участницей конкурса «Миссис Великая Русь-2017»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»12.01.17 19:30

Недовольные автовладельцы сами мешают наводить порядок на дорогах города

Автомобильное движение на улице Буркова в центре Мурманска сегодня было парализовано дорожной техникой. Коммунальщики посреди дня решили очистить проезжую часть от снега.

Днём на небольшой, с точки зрения автомобильного потока, улице Буркова стоит пробка, всему виной - дорожные службы, которые в разгар рабочего дня решили расчистить от снега обочины и проезжую часть. Но винить дорожников за халатное отношение к своим обязанностям вряд ли стоит, даже ночью на этом участке дороги припаркованы десятки автомобилей, некоторые превратились в так называемые подснежники.

- Сегодня у нас работает погрузчик, четыре самосвала, автогрейдер, - рассказывает Юрий Николаев, ведущий инженер «Управление дорожного хозяйства» (г.Мурманск). - В дневное время работать очень тяжело, так как здесь и учреждения, и магазины располагаются. А ночью, так как во дворах автолюбителям тяжело припарковать машины, они их оставляют на проезжей части.

Связаться с владельцами машин, которые после снегопадов успели стать сугробом, даже сотрудникам автоинспекции не всегда под силу. При регистрации транспортных средств в ГИБДД водители не обязаны оставлять контактный телефон. А припаркованную без нарушений собственность эвакуировать автоинспекторы не имеют права. Вот и получается, что из-за халатности одних автолюбителей, страдают все остальные.

- В данном случае большинство автомобилей на улице Буркова стоят так, что затрудняют уборку дороги с помощью техники, - констатирует Сергей Дринько, начальник отделения ГИБДД по городу Мурманску.

В автоинспекцию регулярно поступают обращения недовольных состоянием дорог жителей областного центра. В период новогодних и рождественских праздников сотрудниками ГИБДД составлено 45 актов о нарушениях в содержании улично-дорожной сети Мурманска.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаО восстановлении реальной заработной платы до предкризисного уровня говорить рано - ВШЭВ Мурманской области в уходящем году жить было трудно, а умирать – очень дорогоТемпы роста продаж молочной продукции в России за год замедлились в 5 раз в натуральном выражении - аналитики «Nielsen»
-ФоторепортажМарш знаний прошёл в Североморске
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
Подробнее«Единороссы» «забуксовали» на кандидатуре главы Мурманска
-Слово не воробей...Люди приходят не от хорошей жизни
-Нам интересно Ваше мнение
03.01.17: Наступил 2017 год, что вы от него ожидаете?Проголосовало: 445 человек
-Ходят слухи…Взвалить на женские плечи новые полномочия
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире20:00«ТелеМамы». Семейная программа (0+)20:30Новости. Информационная программа.21:00«Международные новости». Информационная программа21:30Новости. Информационная программа.22:00«Серафима прекрасная». Художественный сериал, 4 серия (16+)23:00«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиИнфляция в начале года не отдыхалаС владельцев собственности – должников сдерут три шкуры-PRO ВалютуДоллар теряет 66 копеек, евро – 24 копейкиДоллар США сегодня начал день со снижения-PRO ЭнергетикуВ Финляндии установлен новый рекорд импорта электроэнергии из РоссииВ Мурманской области выработка электроэнергии выросла на 3,3%-PRO ЖКХАндрей Сысоев, глава администрации города Мурманск, подозревает управляющие компании в саботаже работ по уборке снегаПлановые отключения в Мурманске на 12 января-PRO Нефть и газГравитационные платформы «Арктик СПГ – 2» планируется строить на Кольской верфи – «Новатэк»Разведанные запасы нефти в Арктике в 2016 году составляют 585 млн тонн – Сергей Донской-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения