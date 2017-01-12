Недовольные автовладельцы сами мешают наводить порядок на дорогах города

Автомобильное движение на улице Буркова в центре Мурманска сегодня было парализовано дорожной техникой. Коммунальщики посреди дня решили очистить проезжую часть от снега.

Днём на небольшой, с точки зрения автомобильного потока, улице Буркова стоит пробка, всему виной - дорожные службы, которые в разгар рабочего дня решили расчистить от снега обочины и проезжую часть. Но винить дорожников за халатное отношение к своим обязанностям вряд ли стоит, даже ночью на этом участке дороги припаркованы десятки автомобилей, некоторые превратились в так называемые подснежники.

- Сегодня у нас работает погрузчик, четыре самосвала, автогрейдер, - рассказывает Юрий Николаев, ведущий инженер «Управление дорожного хозяйства» (г.Мурманск). - В дневное время работать очень тяжело, так как здесь и учреждения, и магазины располагаются. А ночью, так как во дворах автолюбителям тяжело припарковать машины, они их оставляют на проезжей части.

Связаться с владельцами машин, которые после снегопадов успели стать сугробом, даже сотрудникам автоинспекции не всегда под силу. При регистрации транспортных средств в ГИБДД водители не обязаны оставлять контактный телефон. А припаркованную без нарушений собственность эвакуировать автоинспекторы не имеют права. Вот и получается, что из-за халатности одних автолюбителей, страдают все остальные.

- В данном случае большинство автомобилей на улице Буркова стоят так, что затрудняют уборку дороги с помощью техники, - констатирует Сергей Дринько, начальник отделения ГИБДД по городу Мурманску.

В автоинспекцию регулярно поступают обращения недовольных состоянием дорог жителей областного центра. В период новогодних и рождественских праздников сотрудниками ГИБДД составлено 45 актов о нарушениях в содержании улично-дорожной сети Мурманска.