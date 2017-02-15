Нетрезвых водителей ответственность не пугает

За прошедшие выходные инспекторами дорожно-патрульной службы совместно с сотрудниками ОМОН задержаны 9 пьяных водителей, причём 5 из них сели за руль нетрезвыми не в первый раз.

Полицейские отмечают, что таких нарушителей не останавливают ни уголовная ответственность в виде судимости, ни штрафные санкции, ни тем более серьёзная опасность, которой они подвергают себя и окружающих.

В Первомайском округе областного центра автоинспекторами была замечена отечественная легковушка, автомобиль двигался по дороге с односторонним движением навстречу потоку. Водитель попытался скрыться от полицейских, при этом не справился с управлением и врезался в световую опору. Даже после аварии автолюбитель предпринял ещё одну неудачную попытку скрыться, после чего был задержан инспекторами.

При себе у гонщика не было документов, разрешающих управление транспортом, к тому же экспертиза подтвердила превышение нормы алкоголя в крови. Теперь мужчине грозит лишение прав и крупный штраф.